Astrologinja opozarja: prihaja kozmična prelomnica

Priznana astrologinja Teodora s Kosmike opozarja na mlaj v Kozorogu (13. 1. 2021). Kako se zavarovati pred njegovo uničujočo energijo?

icon-expand Astrologija FOTO: Arhiv ponudnika

Mlaj ali prazna luna je pogost astrološki dogodek, ki vpliva na vse znake horoskopa. Prinaša več nemira, zmanjšano pozornost in več agresije, zato ga ponavadi najbolj občutimo v prometu in pri majhnih otrocih. Tokrat pa se Luni in Soncu pridružuje šePluton, planet uničenja. Poudarjena bo želja po uveljavitvi, po moči, zato lahko pričakujemo trenja med partnerji na zasebnih in poslovnih področjih.

icon-expand Planet Pluton prinaša boleče in naporne transformacije, ki se jim zaman upiramo. Vendar s tem tudi osvobaja! FOTO: Arhiv ponudnika

Kadar je vpleten Pluton, svoje cilje dosegamo z manipulacijo, vendar se energija lahko tudi nakopiči in izbruhne na nasilen način. Kozorog je znamenje močnih ambicij, ne bomo se več mogli upirati tistemu, kar bi radi dosegli. Pripravljeni bomo prestopiti meje, glede na vpliv ostalih planetov se bomo pripravljeni tudi upreti, protestirati, zahtevati spremembe na najrazličnejših področjih. Posebno opozorilo velja za tiste, pri katerih se bo agresivnost obrnila navznoter, proti sebi. Spremljajte svoj osebni horoskop in bodite pozorni. Mlaj je čas, ko je raven energije najnižja in bo v naslednjih dneh začela rasti. Izredno pomembno bo, kam jo bomo usmerili in pa kako tolerantni bomo do lastnih šibkosti. Morda nas bo potrebno spomniti, da zdaj res ni čas, da bi odnehali pri stvareh, za katere smo se že dolgo trudili. Res bomo naredili korak (ali več korakov) nazaj, v ospredju bodo druge stvari, vsakdanjik se ne bo odvijal po pričakovanjih. Veliko je seveda odvisno od osebnega horoskopa, a na splošno velja, da bomo v naslednjih dneh manjproduktivni, kot bi lahko bili, več bo zablod in slabe presoje, tudi napačne uporabe moči.

icon-expand Profesionalni horoskop je boljši od splošnih. FOTO: Arhiv ponudnika