Astronavtka slovenskih korenin Sunita Williams znova v Sloveniji

Williams je na svoj že četrti obisk v Slovenijo prispela na povabilo ministrice Fajon ter ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona. Kot je ob tem poudarila zunanja ministrica, gre za pomembno priložnost za Slovenijo, ki tudi na svetovni ravni pušča pečat v vesoljski industriji ter spodbuja znanost, inovacije in mednarodno sodelovanje v vesolju.

Več o obisku Williamsove v Sloveniji, kako je preživela devet mesecev v vesolju in o pomenu mladih v znanosti pa v jutrišnjem poglobljenem članku.

"Slovenija je vstopila v Evropsko vesoljsko agencijo (Esa), pristopili smo k sporazumu Artemis. Resnično razvijamo vesoljsko industrijo, tudi znanstveno diplomacijo, in se na vse načine trudimo spodbujati znanost, inovacije, vesoljsko tehnologijo in industrijo," je dejala Fajon in dodala, da sta imeli z gostjo dober pogovor. Ob tem je dodala, da bo imela Williams v naslednjih dneh veliko stikov z mladimi, s katerimi bo delila svoje izkušnje iz vesolja, kar je lahko inspiracija, da Slovenci morda nekoč dobimo tudi prvega astronavta ali astronavtko.

Sunita Williams na obisku v Sloveniji januarja 2026. Bobo

Zadovoljstvo, da je spet v Sloveniji, kjer se zaradi svojih korenin počuti kot doma, je izrazila tudi Sunita Williams. Spomnila je, da so doslej že štirje astronavti, ki so delno slovenskega rodu, zato je morda res čas, da Slovenci v vesolje pošljejo nekoga svojega. "Glede na vse doslej narejeno na mednarodni vesoljski postaji in po napovedih vnovične poti na luno bodo naslednje generacije imele dovolj priložnosti za raziskovanje vesolja," je dejala. Ob tem je še poudarila, da je tudi Slovenija od njenega zadnjega obiska naredila velike in pomembne korake v smeri raziskovanja vesolja, kar je pomembno, saj mora pri tem sodelovati čim več držav sveta. Dotaknila se je tudi spominov na lansko nenačrtovano dolgo vesoljsko potovanje na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), ki je namesto osem trajalo kar 286 dni.

Srečala se je tudi s političnim vrhom

Dopoldne je Sunito Williams sprejel predsednik vlade Golob. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, sta v pogovoru izmenjala poglede na pomen znanosti, inovacij in mednarodnega sodelovanja na področju vesoljskih raziskav ter vlogo Slovenije v globalnih znanstvenih projektih. Premier je ob tem poudaril, da je obisk Sunite Williams dodatna spodbuda razvoju slovenskega znanja, raziskav in tehnoloških ambicij v vesolju ter pomemben navdih za mlade. Nekdanja Nasina astronavtka se je ob tokratnem obisku sešla tudi s predsednico Natašo Pirc Musar. Predsednica republike je po srečanju na družbenem omrežju X sporočila, da sta govorili o raziskovanju vesolja, pomenu znanosti in ključni vlogi žensk v znanstvenem prostoru. "Hvala za navdih in podporo mladim generacijam," je zapisala. Sunita Williams ima na programu tudi srečanja s slovenskimi znanstveniki, akademiki, študenti in predstavniki podjetij na področju vesoljskih znanosti, njen obisk pa je usmerjen zlasti v področje vesoljskih raziskav, izobraževanja in promocije znanosti med mladimi. Ob tem bo posebna pozornost namenjena predstavitvi slovenskih dosežkov v znanosti in tehnologiji, še posebej v kontekstu polnopravnega članstva Slovenije v Esi in pristopa k sporazumu Artemis, ki državi odpira nove priložnosti za sodelovanje v globalnih raziskovalnih programih.

Na obisk tudi v Planico

Williams bo obiskala tudi Nordijski center Planica in tamkajšnji laboratorij za gravitacijsko fiziologijo Inštituta Jožef Stefan, ki v sodelovanju z Eso proučuje vpliv mikrogravitacije na človeško telo. Na ljubljanskih fakulteti za matematiko in fiziko ter fakulteti za strojništvo bo nagovorila študente in jim predstavila svoje izkušnje v vesolju, obiskala pa bo tudi Univerzo v Novi Gorici. Obisk bo zaključila z ogledom inovativnega letalskega podjetja Pipistrel.

Sunita Williams med obiskom Slovenije 2016. FOTO: Aljoša Kravanja