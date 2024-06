ASUS – prvi proizvajalec prenosnih računalnikov predstavlja računalnik Copilot+ PC!

ASUS Vivobook S 15 (S5507), ki ga poganja vrsta najsodobnejših Microsoftovih programskih funkcij umetne inteligence, kot so Copilot, Live Captions in Recall, ne ponuja le impresivne funkcionalnosti, temveč izstopa tudi po strojni opremi.

Zakaj je tako pomemben?

S pojavom ChatGPT, ki je množicam predstavil tehnologijo velikih jezikovnih modelov in sprožil preboj v tehnološki industriji, so računalniške zmogljivosti podatkovnih centrov presegle pričakovanja.



Več kot 60 % nalog se zdaj izvaja v oblaku, kar je povzročilo skokovit porast stroškov naročnin, saj je na spletu na voljo vse več storitev umetne inteligence. Na primer, račun za storitve v oblaku za povprečnega ustvarjalca vsebin je danes za 200 % višji od njegovih stroškov za glasbo in pretočne storitve. Ta trend se bo verjetno nadaljeval, razen če se nekatere računalniške naloge ne bodo prenesle na lokalne sisteme.



Zato bo združevanje storitev v oblaku in vgrajenih funkcij stroškovno učinkovitejše in varnejše, saj bodo storitve in aplikacije izvajale procese umetne inteligence lokalno.

Procesor Qualcomm ARM

Copilot+ PC predstavlja tudi debi procesorja Qualcomm Snapdragon X Elite – prvega procesorja, zasnovanega za delovanje operacijskega sistema Windows na arhitekturi ARM. Tehnološki navdušenci že leta sanjajo o tem trenutku in hvalijo ključne prednosti v primerjavi z običajnimi prenosniki, kot so večje zmogljivosti ob manjši porabi energije in drastično daljša avtonomija baterije.