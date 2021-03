AT Rog: Mol za varovanje 'zapuščene tovarne' namenja preko 15.000 evrov na dan

Ne samo deložacija uporabnikov nekdanje tovarne Rog, problematičen naj bi bil tudi Molov gradbeni poseg v prostore. Mol se namreč sklicuje na gradbeno dovoljenje za rušenje iz leta 2011, ki je bilo podaljšano v letu 2014 in katerega veljavnost je potekla junija leta 2016, opozarjajo rogovci. Ne le, da se je gradnja pričela brez dovoljenja, pri delovanju podjetja je bilo ugotovljenih tudi več nepravilnosti, še navajajo.

Po deložaciji uporabnikov in uporabnic Roga je skupnost Avtonomne tovarne (AT) Rog že pred dvema tednoma opozorila na številne nepravilnosti in protipravno ravnanje Mestne občine Ljubljana (MOL), češ da je ta ukrepala brez pravne podlage. V zvezi s tem je bila prejšnji teden sprožena tako posestna tožba kot tudi upravni spor.

Kot je razvidno iz odgovora MOL na zahtevek za posestno varstvo, je problematičen tudi gradbeni poseg v prostore, zdaj ugotavljajo rogovci. MOL se namreč sklicuje na gradbeno dovoljenje za rušenje iz leta 2011, ki je bilo podaljšano v letu 2014 in katerega veljavnost je potekla junija leta 2016. "V tem času MOL seveda ni vzpostavil gradbišča, saj so bili tam vseskozi prisotni dejavni uporabniki in uporabnice AT Rog, ni pa pridobil novega gradbenega dovoljenja, s katerim bi smel januarja 2021 poseči v stavbe," so zapisali. Ne le, da se je gradnja pričela brez dovoljenja – pri delovanju podjetja Dolinšek je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, še navajajo. "Inšpektorat RS za delo je tako glavnemu izvajalcu izdal prepoved del do odprave nepravilnosti, zaradi nepravilnega ravnanja pri odstranjevanju strešne kritine pa je bil uveden prekrškovni postopek. Pri rušenju AT Rog torej ni šlo le za ogrožanje življenj in kršenje pravic neposrednih uporabnikov, ampak tudi drugih prebivalcev mesta. Škoda je žal že narejena," ocenjujejo.

Pri rušenju AT Rog ni šlo le za ogrožanje življenj in kršenje pravic neposrednih uporabnikov, ampak tudi drugih prebivalcev mesta, pravijo nekdanji uporabniki Roga.

Čeprav so dela obstala, pa območje skupaj s preostalo lastnino uporabnikov še naprej varuje množica varnostnikov družbe Valina, še pišejo v AT Rog. "Mestna občina za varovanje 'zapuščene tovarne' in ilegalnega gradbišča torej namenja preko 15.000 evrov na dan. V teh dneh pa smo izgnani uporabniki doživeli novo ponižanje – ko smo prosili za dovoljenje, da pregledamo prostore zaradi manjkajočih predmetov, nas je na vratih v uniformi Valine sprejel znani ljubljanski neonacist s tetovažo '88' na obrazu in zahteval naše osebne podatke. Neverjetno se nam zdi, da MOL obsoja pohod Rumenih jopičev nad Metelkovo, sama pa z javnim denarjem financira neonaciste za svoj napad na Rog in njegovo varovanje," so še zapisali.