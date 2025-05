Atlantic Grupa predstavlja Lemonish, nizkokalorično gazirano limonado

V nabito polnem bistroju Švicarija, v osrčju ljubljanskega parka Tivoli, so uradno predstavili Lemonish, novo blagovno znamko v kategoriji gaziranih pijač, ki prihaja iz portfelja Atlantic Grupe.

Predstavitev te osvežilne pijače, idealne za prihajajoče poletne dni, je na sproščenem druženju zbrala številne medije in vplivneže ob vrhunskem koncertu Maje Keuc. V njeni glasbi so uživali številni vplivneži, med njimi: David Urankar, Ajda Urankar, Greta Garden i Anela Šabanagić, ter okusili Lemonish in koktejle, ki so pokazali, da ta gazirana limonada ni le še ena limonada.

"Zavedajoč se, da potrošniki cenijo bolj zdrav način življenja, je bil naš glavni cilj pri ustvarjanju Lemonisha ponuditi ljubiteljem gaziranih pijač izdelek, kjer ne boš tehtal med slastnim okusom in vnosom kalorij. Naši gazirani limonadi smo dodali sok cele limone, osvežilne mehurčke in ohranili kalorije na minimumu. Tako se je rodil Lemonish, nizkokalorična pijača drznega in sočnega okusa, brez umetnih sladil. Lemonish ni samo limonada – gre za občutek ravnovesja in uživanje v življenju brez kompromisov," je poudarila Laura Bortas, višja vodja razvoja blagovne znamke v Atlantic Grupi.