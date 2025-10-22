Atlantic Grupa znova pokazala odličnost pri upravljanju s človeškimi viri in prejela certifikat Above and Beyond

Atlantic Grupa, v okviru katere v Sloveniji poslujeta družbi Atlantic Droga Kolinska in Atlantic Trade, je izkazala odličnost pri upravljanju s človeškimi viri, zaradi česar je na slovesnosti v Zagrebu prejela certifikat Above and Beyond, še eno priznanje, da Atlantic Grupa dosega najvišjo raven kakovosti na področju upravljanja človeških virov.

Certifikat podeljuje SELECTIO grupa, ki je specializirana za svetovanje na področju upravljanja človeških virov. S certifikatom je Atlantic utrdil svoje mesto med 10 odstotki najboljših Employer Partner delodajalcev.

Atlantic je bil uspešen v štirih od skupno petih kategorij: Impact (vpliv), Satisfaction (zadovoljstvo), Innovation (inovativnost) in Future (prihodnost), ob tem pa so zaposleni visoko ocenili zadovoljstvo s procesi v podjetju. Povprečni indeks zavzetosti znaša 87 odstotkov, medtem ko kar 91 odstotkov zaposlenih izraža zadovoljstvo z ravnovesjem med zasebnim in poslovnim življenjem, timsko kohezijo in medosebnimi odnosi.

"Ti rezultati potrjujejo, da naši zaposleni delajo v spodbudnem in podpirajočem okolju, ki neguje dobrobit in sodelovanje, na kar smo ponosni. Ohranjanje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih danes pomeni več kot le dobro plačo in ugodnosti. Zaposleni želijo občutiti spoštovanje in zaupanje, delati v varnem okolju ter imeti dobre priložnosti za učenje in razvoj, to priznanje pa je potrditev, da jim Atlantic omogoča prav to. Zaposleni so steber našega podjetja, nenehno vlagamo v njihov razvoj in jim ponujamo različna izobraževanja, saj verjamemo, da je uspešno upravljanje znanja prvi korak k trajnostnemu poslovanju," je poudarila Mojca Domiter, podpredsednica Atlantic Grupe za človeške potenciale in kulturo.