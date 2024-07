Atmosferci zavzeli letališko stezo zaradi tega!

Atmosferci, štirje vrhunski avtomobilski novinarji, mojstri volana in peresa – Ciril Komotar, Saša Kapetanović, Jure Gregorčič in Sebastjan Plevnjak. Združeni so v pripovedovanju zgodb, video ustvarjanju, fotografiji in podkastih. Verjamejo, da se v vsakem ovinku, vsaki ravnini in vsakem trenutku zaviranja skriva pripoved, ki se vplete v idealno linijo njihovih misli. Kot avtomobilski sanjači verjamejo v svobodo odprte ceste, večni navdih sveta zobnikov, ognja v valjih, električnega udarca ter moči jekla in karbona.

S svojim poglobljenim znanjem in inovativnimi tehnikami ustvarjanja vsebin si prizadevajo spremeniti percepcijo javnosti o avtomobilskem novinarstvu. Strokovni vsebini dodajajo osebno noto, zaradi česar njihovi prispevki niso le informativni, temveč tudi navdihujoči in blizu širšemu občinstvu. Njihov podkast "Atmosferci" redno kotira na vrhu slovenskih podcast lestvic. Posebno ponosni so na svojo sposobnost združevanja zahtevnejše vsebine z lahkotnostjo in priljudnim pristopom, kar jim omogoča, da svoje zgodbe uspešno predstavijo tako amaterskim avtomobilistom kot tudi najbolj zahtevnim gledalcem. V vsakem kadru, vsakem zapisu in vsakem zvoku se skriva srce avtomobilskega sveta, ki ga Atmosferci tako strastno obožujejo.

Huawei Pura 70 Ultra FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Tokrat so zavzeli letališko stezo z namenom, da na svoj poseben način preizkusijo ultimativnega kralja mobilne fotografije – najnovejši prestižni telefon Huawei Pura 70 Ultra, ki zaseda prvo mesto DxOMark lestvice in navdušuje z eno-palčnim tipalom glavne kamere in unikatnim mehanizmom premika objektiva. Je namreč prvi telefon z izskočnim objektivom. Saša Kapetanovič, ki je v svetu novinarstva in avtomobilizma praktično od rojstva in že sedemnajsto leto vodi testno ekipo, se je usedel za volan 800–konjske črne zveri in že je ura Huawei Watch Fit 3 na njegovem zapestju pokazala rahlo povišan srčni utrip. Jure Gregorčič, najbolj ponosni Dolenjec v Sloveniji in prvi kuli slovenskega avtomobilskega novinarstva, se je pokončne drže postavil pred zverino in nakazal na pričetek nore preizkušnje. Ali bo med drvenjem po letališki stezi najnovejši prestižni telefon Huawei Pura 70 Ultra zmogel ustvariti ostro, jasno fotografijo črne zveri? Ciril Komotar, znan kot kreator Komotar minute, je iskreno povedal: "Težko nas je navdušiti, zato je imel Pura 70 Ultra na prvi pogled izjemno težko nalogo. Atmosferci smo namreč redno v stiku s zares širokim spektrom najnovejših digitalnih strojev za zajemanje foto in video vsebine. Na dan snemanja, ko smo na letališko stezo šaleškega aerokluba zapeljali z ultra zmogljivim in izredno hitrim črnim strojem z več kot 800 "konji", pa je svoje adute tako rekoč od prvega trenutka na plan potegnil tudi Pura 70 Ultra." Sebastjan Plevnjak, ki je edini slovenski avtomobilski novinar in eden od šestdesetih na svetu, ki je član žirije za European Car of the Year, najstarejši in najprestižnejši avtomobilski izbor na svetu, je mirno spremljal celotno situacijo in bil kar malo skeptičen. Sledil je "šok", nadaljuje Ciril: "Odpiranje funkcije fotografiranja in snemanja pospremi sicer komaj slišen zvok aktiviranja glavne leče. Samo debelo smo pogledali, ko se je dvignila iz ohišja in nakazala, da je pripravljena na lovljenje hitre črne zveri s spojlerjem površine polovice povprečno velike kuhinjske mize."

Medtem ko sta Jure in Saša izpostavila nekaj morebitnih težav fotografiranja vozila pri izjemno visoki hitrosti, Ciril, ki je s Huawei telefoni daleč najbolj na tekočem, ni dvomil v zmogljivosti in izvedbo. Kot omenjeno, so bile vloge hitro razdeljene – Jure je kot uradni štarter izziva prevzel logistiko in glavni komunikacijski tok med vozilom na štartu in ciljno črto, najhitrejši Atmosferec, Saša, je sedel za krmilo izstrelka na kolesih, Ciril pa se je pripravil na sledenje "tarči" in fotografiranje s Huawei Pura 70 Ultra. Uporabil je funkcijo Ultra Speed Snapshot, s katero brez težav ujamete predmete, ki se premikajo s hitrostjo tudi do 300 km/h. Teorija je bila jasna, praksa pa ji je sledila z največjo lahkoto. Ciril je cestni dirkalnik s pomočjo hitrega posnetka ujel v prvem poizkusu, pa čeprav je dosegel med snemanjem dosegel neverjetno hitrost kar 200 km/h. Navdušeni so bili vsi, pravi Jure, Saši pa se je med vožnjo srčni utrip precej povišal.

S Huawei Pura 70 Ultra se je pričela nova doba mobilne fotografije! Vrhunski pametni telefon, opremljen z eno-palčnim tipalom glavne kamere in edinstvenim mehanizmom za premik objektiva postavlja nove mejnike, zlasti s svojo izjemno sposobnostjo fotografiranja hitrih prizorov (Ultra Speed Snapshot) in izskočnim objektivom (Ultra Lighting Pop-Out). Prva kamera z izskočnim objektivom Ni mogoče, da vas ne bi navdušila izjemna zmogljivost in inženirska odličnost kamere Ultra Lighting Pop-out. Opremljena je z velikim eno-palčnim tipalo in široko zaslonko f/1,6, največ v industriji na telefonih z enako velikimi tipali, za zajemanje bolj jasnih in ostrih fotografij kot kdaj koli prej. Najboljše pri tem je, da vključuje izvlečno strukturo leč, ki deluje prek naprednega sistema rotacijskega prenosa.

Ujemite vsak trenutek v popolni jasnosti Visoke strojne zmogljivosti kamere so podprte s pogonom Huawei XD Motion za ultra hitro fotografiranje, saj neverjetno zajame predmete in pokrajine v gibanju, celo pri hitrostih do 300 kilometrov na uro – vse to zahvaljujoč algoritmu umetne inteligence (AI Motion Vector Computing). Nova funkcija Ultra Speed Snapshot namreč omogoča enostavno zajemanje hitrih trenutkov, brez čakanja, da bo vaš ljubljenček ali otrok mirno poziral. Preprosto snemajte med igro in uživajte v čudovitih, naravnih posnetkih ali pa uporabite premikajoče se predmete okoli motiva za ustvarjalne ulične fotografije in umetniške posnetke. Naj pada jesensko listje, dež ali konfeti na koncertu, Huawei Pura 70 Ultra bo v trenutku zamrznil podrobnosti in ohranil vsa čustva tega trenutka.

Huaweiju je uspelo! Oblikovali so izvlečno strukturo glavne kamere, hkrati pa ohranili lahko in tanko ohišje. S Pura 70 Ultra brez težav iztegnete roko in posnamete najboljše fotografije in posnetke, ne da bi občutili nelagodje zaradi obremenitev. In brez skrbi! Izvlečna struktura Huawei Pura 70 Ultra je opremljena z zaščitno plastjo iz polimernega tekočega silikona, ki ohišje popolnoma zatesni. To zagotavlja odpornost na prah in vodo po standardu IP68. S pomočjo zelo natančnega tipala tudi zazna pritisk na objektiv in podpira samodejni umik leč v ohišje, v primeru zaznave padanja.

Že na voljo. Huawei Pura 70 Ultra je že na voljo tudi v Sloveniji. Svoj novi pametni telefon preprosto dopolnite z vrhunskimi pametnimi urami Huawei Watch Fit 3, Watch 4 Pro Space Edition, žensko različico Watch GT 4 ali športno zapestnico Huawei Band 9, ki med redkimi spremlja in analizira spanje. Od konca meseca junija so pri nas na voljo tudi neverjetne najnovejše slušalke FreeBuds 6i, ki vam omogočajo manj hrupa in več osredotočenosti. Vse te naprave se zlahka povežejo z vsemi telefoni, ki uporabljajo operacijska sistema Android ali iOS.

