Ava se je preizkusila v vlogi novinarke

Radovednost je lepa čednost, zelo radovedni pa so ponavadi tudi otroci. V tednu otoka so zato novinarji oddaje Svet dobili pomočnike. Marijana Lisjak je mikrofon in vprašanja predala petinpolletni Avi. Igralcem, ki so se v zaodrju pripravljali na predstavo, je postavila nekaj vprašanj in ob mali novinarki so ostali tudi brez besed.