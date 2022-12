FILMSKI SPEKTAKEL TEGA DESETLETJA ŽE POLNI KINODVORANE

13 let je minilo, odkar je mojstrovina Jamesa Camerona na glavo postavila vsa filmska pravila in navdušila svetovno populacijo. AVATAR iz leta 2009 je vse do danes najbolj dobičkonosen film vseh časov, saj je zaslužil že več kot 2,8 milijarde ameriških dolarjev. Režiser James Cameron je od septembra 2017 dalje simultano snemal 4 nadaljevanja filma, v skupnem proračunu več kot 1 milijardo ameriških dolarjev. Prvo nadaljevanje kultne uspešnice, AVATAR: POT VODE, je danes zajelo kinodvorane po Sloveniji.

Beseda AVATAR izhaja iz sanskrta in se uporablja za opisovanje božanskih bitij, ki prevzemajo človeško podobo, da bi z dobrimi dejanji vzpostavila ravnovesje. Na podoben način vsem poznani Jake Sully (Sam Worthington) v prvem filmu AVATAR prevzame podobo ljudstva Na'vi z namenom pohlepne človeške vojaške opracije zaseganja surovine na luni Pandora, vendar njegova dejanja hitro postanejo, kot v sansktu, dobrosrčna, saj zaradi ljubezni do domorodke Neytiri (Zoe Saldaña), kulture Na'vi ljudstva in dobrega srca postane del njih ter se z ramo ob rami bori proti človeku. Zgodba težko pričakovanega nadaljevanja, AVATAR: POT VODE, se začne tam, kjer se je v Avatarju zaključila. Odkar se je odločil trajno prenesti človeško zavest v telo svojega Na'vi avatarja in postati novi vodja naroda, Jake Sully živi na Pandori. Z Neytiri sta ustavrila družino in dobila otroke. Vendar pa se kolonizacijske sile vrnejo na Pandoro, da bi oživele prvotno misijo, zaradi česar Jake in Neytiri pobegneta iz svojega doma in raziskujeta doslej še neznane predele Pandore. Na svojem potovanju srečata ljudtvo Metkayina, klan domorodcev, ki živi obdan z morjem.

Proračun novega filma AVATAR: POT VODE je znašal 250 milijonov dolarjev in je bil s tem večji od proračuna prvega dela, ki je znašal 237 milijonov dolarjev. Ponovno gre za dovršeno vizualno filmsko poslastico, za katero nekateri pravijo, da je tako zelo čudovita, natančna in neverjetna, da bi bila lahko že dokumentarni film o sami Pandori. V filmu spoznamo popolnoma novo, drugačno Pandoro. Spoznamo morje, življenje z njim in v njem, popolnoma nove živali, rastline, like in seveda neverjetno povezavo med vsemi njimi. Namesto, da bi ustvaril množico novih planetov, se je James Cameron odločil nadaljevati z raziskovanjem Pandore. Utemeljil je, da bi lahko luna, ki kroži okoli plinastega velikanskega planeta Polifem, v ozvezdju Alpha Centauri-A, vsebovala vrsto različnih pokrajin – podobno kot Zemlja. Pandora ni samo luna, Pandora je dodaten lik v filmu, pravi producent Jon Landau. Pandoro uporabljamo kot metaforo našega sveta. In tudi če bi po našem svetu potovali leta in leta, ne bi uspeli doumeti in videti vseh čudes, ki jih ponuja. Zato se je James odločil, da zgodbo ohrani na Pandori in raziskuje nove biome in nove kulture. Na podlagi njegove in moje ljubezni do oceanov pa sva se odločila, da bodo le ti naslednja točka naše zgodbe.

AVATAR: POT VODE je brez predsodkov največji film zadnjega desetletja, ki nikogar ne bo pustil ravnodušnega, ter je že prejel dve nominaciji za nagrado zlati globus – za najboljši film in za najboljšo režijo. Film je režiral James Cameron, producirala pa sta ga skupaj z Jonom Landaujem. Igrajo Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang in Kate Winslet. Za scenarij so zasluženi James Cameron, Rick Jaffa in Amanda Silver. Izvršna producenta filma sta David Valdes in Richard Baneham.



AVATAR: POT VODE (Avatar: The Way of Water) si v distribuciji Blitz Slovenije že lahko ogledate v kinih po Sloveniji, tudi v 3D in 3D Dolby Atmos.



