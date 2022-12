Avbelj: V Sloveniji se vzpostavlja trend avtoritarnega legalizma

Pobudnikom bi bila na individualni ravni odvzeta tudi funkcija zagotavljanja neodvisnosti in avtonomnosti RTVS, je dejal predsednik dozdajšnjega programskega sveta RTVS Peter Gregorčič kot prvopodpisani pod pobudo. Novela nadalje prekinja mandate pobudnikov in ukinja strukture, v katerih so delovali, denimo programski svet.

Vlada pa z novelo tudi ni temeljno uredila imenovanja posameznih članov novega sveta zavoda, je opomnil. Glede na to se lahko zgodi, da pri izvajanju novele določeni novi upravičenci za imenovanje ne bodo mogli imenovati novih članov za daljše obdobje. Zavod bi bil lahko zato dlje časa brez organov upravljanja in nadzora v polni sestavi, kar bi lahko dolgoročno ogrozilo izvajanje javne službe in s tem povzročilo dodatno kršitev 39. člena ustave, ki se nanaša na svobodo izražanja.

Ustavnemu sodišču so predlagali absolutno prednostno obravnavo, je povedal.

Avtor pobude, pravnik Matej Avbelj, je pri pripravi pobude sodeloval, ker je zaznal, da se v Sloveniji vzpostavlja trend avtoritarnega legalizma. Vlada namreč skuša po njegovih besedah poseči v javni medij tako, da z novelo spremeni njegovo vodstveno, upravljavsko in nadzorstveno strukturo. To želi storiti tako, da z ukinitvijo ali preoblikovanjem organov še pred iztekom prekine mandate posameznikom, ki so te organe sestavljali.

Tako ravnanje pomeni kršitev slovenske ustave in evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je prepričan. To po njegovih besedah izhaja iz ustaljene prakse ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice, gre pa tudi za ravnanje v nasprotju s pravom EU, je poudaril.

Iz evropskega ustavnega prava po njegovih besedah izhaja, da so mandati oseb, primerljivi mandatom v organih RTVS, varovani pred zakonskimi posegi oblasti. Razreši se jih lahko le po postopkih, veljavnih pred spremembo zakonske ureditve, v katerih jim je zagotovljeno pravno varstvo, je opozoril.