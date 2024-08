Avgust, najbolj nevaren mesec v letu

31. avgusta 1997 je v prometni nesreči v Parizu umrla princesa Diana . Kdor se dogodka spomni, se verjetno spomni tudi velikega šoka in nejevere ob prvih novicah. Diana je bila velika ljubljenka navadnih ljudi. Njena smrt še dodaja k mitu o domnevno usodnem, nevarnem mesecu avgustu. Ko naj bi bil sicer čas kislih kumaric, poletno zatišje. Ko je vsem samo vroče, vendar je avgust tudi mesec, ko se pogosto dogajajo grozne stvari, tragedije na različnih ravneh. Ki še bolj pridejo do izraza, ker je to dejansko mesec zatišja, ko so politiki najpogosteje na dopustu.

Ponoči 8. avgusta 1969 se je zgodil eden najhujših pokolov, vodja kulta Charles Manson in njegovi privrženci so dobesedno razmesarili takrat visoko nosečo igralko Sharon Tate , sicer ženo režiserja Romana Polanskega , in še tri njune prijatelje, ki so bili v hiši.

23. avgusta 1939 sta v Moskvi zunanja ministra nacistične Nemčije in komunistične Sovjetske zveze, Ribentrop in Molotov , podpisala sporazum o nenapadanju. Pakt, ki je strahovito pretresel tudi veliko komunistov po svetu, je Nemčiji odprl vrata za napad na Poljsko in začetek druge svetovne vojne.

6. avgusta zgodaj zjutraj po lokalnem času je japonsko mesto Hirošima zadel mali deček ali Little boy, kot so Američani poimenovali prvo v vojaške namene uporabljeno jedrsko orožje. Razdejanje je bilo strahotno, posledice pa so ljudje čutili še desetletja in še danes niso pozabljene. Nekaj dni pozneje so atomsko bombo odvrgli še nad Nagasaki.

In nenazadnje, te dni smo se spomnili najhujših poplav pri nas, ki so bile avgusta lani. In ki še danes za marsikoga pomenijo težko in travmatično doživljanje avgusta.

9. september 2001 je bil sicer seveda septembra, ko se je zgodil napad na stavbi v New Yorku, vendarle pa mnogi komentirajo, da bi morda bilo drugače, če ne bi takratni predsednik George Bush junior , se pravi sin predsednika, ki je v bistvu izgubil prvo Zalivsko vojno, ravno preživljal avgustovskih dni na družinskem ranču v Teksasu, in se ni prav veliko menil za več opozoril, da se nekaj pripravlja, nekaj velikega in hudega.

9. avgusta je zaradi afere Watergate, med drugim zaradi prisluškovanja političnim nasprotnikom, ki so imeli pisarne v zgradbi, imenovani Watergate, kot prvi in edini doslej odstopil takratni ameriški predsednik Richard Nixon . Ki je bil, mimogrede, tudi prvi ameriški predsednik, ki je navezal politične stike s komunistično Kitajsko in se tam tudi srečal z Maom Cetungom.

In še dogodek v Aziji, kulturna revolucija, ki jo je zaukazal voditelj Mao Cetung in ki je razdejala in spremenila življenja milijonov, je pravi zagon dobila avgusta 1966. Tako imenovan rdeči avgust v Pekingu je peljal v pokol milijonov in razgraditev vsega tradicionalnega.

Avgust je čas, ko gre poletje h koncu, že to je depresivna misel, dnevi so krajši, delajo se že načrti za božič ali vsaj krompirjeve počitnice. Luč ugaša, prihaja melanholija, do ponovnega zagona, ki pride s prvimi dnevi septembra. Ravno to zatišje dela avgust nekako za nevaren in izmuzljiv mesec. In novice, ki prihajajo, so zastrašujoče.

Ampak za zdaj smo še vsi v olimpijskih igrah. Že začetek je bil razburljiv, slovesnost, ki še odpira razprave. Liberalen del javnosti je bil navdušen zaradi sporočila vključevanja. Lepo in spodbudno, če bi se le spomnili in vključili, vsaj simbolno, tudi deprivilegirane iz pariških predmestij.

In neprestana pojasnjevanja, opravičevanja avtorjev, za kaj da je šlo pri nekaterih prikazih, ki so razburili del javnosti, predvsem Katoliško cerkev. Pri tem je strašljivo, da je v odzivih dela javnosti implicite čutiti grožnje, v smislu, kako bi bilo, če bi tako žalili recimo verska čustva muslimanov, bi že letele bombe. Kot da moramo biti vsi zares hvaležni, da se to še ne dogaja zaradi nekaj nastopajočih v pisanih oblačilih. Kot da je Katoliška cerkev sicer tako blaga in odpuščajoča ustanova. Morda bi še verjeli, če ne bi tega zanikala strahovita grozodejstva iz zgodovine, pa tudi poročila o gnusnih zločinih nad otroki, ki so se dogajali le nekaj desetletij nazaj, v državah, kot sta Avstralija, Kanada, z odkritjem množičnih grobišč otrok staroselcev, ki so jih cerkveni zastopniki izmučili do smrti. Morda, da bi rešili njihove duše.

Goli, v modro pobarvani pevec, ki je tudi zbujal zgražanje na otvoritveni slovesnosti, je po nastopu dejal, da bi bilo za svet nasploh bolje, če bi bi bili olimpijci še vedno goli, kot so bili nastopajoči na prvih takih igrah v stari Grčiji. Takrat je tudi veljalo, da orožje umolkne.

Danes pa seveda ni tako. In samo upamo lahko, da ne bo tudi ta avgust delal na svoji podobi nevarnega meseca in postregel s kakšnim še bolj grozljivim dogodkom za zgodovino.