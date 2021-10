Avgustovska plača v povprečju nižja od julijske

Povprečna avgustovska bruto plača se je v primerjavi s plačo za julij znižala le v javnem sektorju, in sicer za sedem odstotkov (v institucionalnem sektorju države je bila nižja za 9,4 odstotka), medtem ko je bila v zasebnem sektorju za slab odstotek višja (0,9 odstotka).

Povprečna bruto plača za avgust je bila najvišja v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, kjer je po podatkih statističnega urada znašala 2864,67 evra. V tej dejavnosti se je v primerjavi s plačo za julij tudi najbolj zvišala, in sicer za 8,5 odstotka, razlog pa so predvsem višja izredna izplačila, so pojasnili na statističnem uradu.

Po drugi strani se je povprečna bruto plača najbolj znižala v dejavnosti izobraževanja, in sicer za 16 odstotkov.

Povprečna bruto plača za avgust je bila od slovenskega povprečja višja v osrednjeslovenski statistični regiji in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija, in sicer za 9,6 odstotka oziroma za 9,1 odstotka. Najnižjo povprečno bruto plačo so imeli v primorsko-notranjski statistični regiji; znašala je 1670,04 evra in je bila za 12,1 odstotka nižja od slovenskega povprečja.