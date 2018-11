AVK v prevzemu PRO PLUS: Lahko bi prišlo do horizontalnih učinkov koncentracije

V povzetku so zapisali, da bi prevzem PRO PLUS-a s strani družbe Slovenia Broadband lahko, po dosedanjih ugotovitvah, prinesel horizontalne učinke koncentracije na trgu televizijskega oglaševanja, trgu nakupa pravic za prenos športnih vsebin in na veleprodajnem trgu dobave otroških programov.

Zdaj je na potezi United Group, ki ima 45 dni časa, da se opredeli do povzetka relevantnih dejstev in navede alternativne razlage ali popravne ukrepe, ki bi omogočali pozitivno odločbo glede koncentracije v skladu s pravili konkurence. Kot so za Večer sporočili iz AVK, bodo "po prejemu in preučitvi priglasiteljeve izjave o PRD skladno z določili zakona o preprečevanju omejevanja konkurence izdali odločbo v zadevi koncentracije Slovenia BroadBand in PRO PLUS, pri čemer izida postopka ne more prejudicirati, ker omenjeni upravni postopek pred agencijo še ni zaključen". Iz United Group so sporočili, da "so prejeli zadnjo oceno Agencije za varstvo konkurence, na katero že pripravljamo odziv. Pričakujemo pa, da bo končna odločitev podana v skladu s standardi konkurenčnega prava Evropske unije".

Spomnimo, United Group, ki je v Sloveniji že lastnik Telemacha, želi prek podjetja Slovenia Broadband kupiti PRO PLUS, pod okriljem katerega program oddajata televiziji POP TV in Kanal A. AVK pa ugotavlja, da bi imelo lahko s to koncentracijo združeno podjetje možnost in spodbudo, da bi izvajalo vezano oziroma paketno prodajo vseh televizijskih programov združenega podjetja.

Številni postopki na AVK

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je pred kratkim razsodilo v več let starem sporu med podjetjem Pro Plus in Slovenijo oz. Agencijo za varstvo konkurence. Zaradi kršitve pravice do poštenega sojenja mora država podjetju plačati 52.500 evrov odškodnine in pokriti za 10.000 evrov stroškov, so sporočili s sodišča s sedežem v Strasbourgu.

V drugem postopku je AVK družbi United Group, lastnici Telemacha, naložila, da mora odprodati 13 športnih programov iz sheme Sport Klub, a je nato vrhovno sodišče spremenilo odločitev upravnega, ki je zavrnilo izdajo začasne odredbe zoper odločbo AVK, in sicer tako, da je zahtevi za izdajo začasne odredbe ugodilo.