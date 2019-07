AVK: Združitev Dnevnika in Večera ne bo ogrozila konkurence

Lani avgusta napovedana združitev čaka le še na odločitev AVK. Pred njo je predhodno soglasje za združitev njunih medijev v skupnem izdajateljskem podjetju DV mediji podalo ministrstvo za kulturo, in sicer decembra lani.

V Agenciji za varstvo konkurence (AVK) so potrdili, da so sprejeli odločitev v primeru združevanja časopisnih hiš Dnevnik in Večer, same vsebine odločbe pa zaenkrat še ne želijo komentirati, dokler ta ne bo vročena stranki postopka.

Dnevnik je izdajatelj medijev Dnevnik in Dnevnik.si, Večer skupina pa je lastnica izdajatelja dnevnika Večer in Vecer.com. V družbi DV mediji bosta imela Dnevnik in Večer skupina vsak po 50-odstotni delež.

Skupna družba Dnevnika in Večera bo imela na oglaševalskem trgu tiskanih medijev 40-odstotni delež in prav zato naj bi člani sveta AVK toliko časa premlevali o združitvi, je danes poročal Radio Slovenija.

Večer ima naklado dobrih 19.000, Dnevnik pa več kot 21.000 izvodov, družbi pa bi lahko po nekaterih ocenah zgolj z racionalizacijo stroškov dela prihranili milijon evrov. Oba časnika sta sicer lani skupno pridelala za okoli poldrugi milijon čistega dobička.

Oba časnika bi še naprej izhajala ločeno, kot Večer in Dnevnik. V novi družbi naj bi časnika združila moči pri urejanju zunanje in notranje politike ter športa, medtem ko naj bi regionalne teme pokrivala ločeno. Vsaj delno bi se utegnili združiti tudi naročniški oddelki, trženje in administracija.