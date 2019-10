AVP, Furs in policija zaradi številnih nepravilnosti v nadzore avtošol

Dosedanji nadzori Agencije za varnost prometa (AVP) so pokazali nepravilnosti tako pri izvajanju programov usposabljanja kandidatov za voznike kot tudi prirejanje evidenc in kršitve pri vodenju predpisanih evidenc. Kot so poudarili na agenciji, bodo skupni okrepljeni strokovni nadzori lahko dosegli boljše delovanje šol vožnje ter prispevali k večji prometni varnosti.

Skupno akcijo okrepljenega strokovnega nadzora v šolah vožnje so začeli danes v izpitnem centru na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani. Akcija pa bo trajala vse do konca leta, so napovedali danes.

V nadzorih bodo posebno pozornost namenjali še ustreznosti izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike. Policija bo preverjala tehnično brezhibnost vozil šol vožnje, psihofizično stanje kandidatov in učiteljev vožnje, pozorni bodo tudi na uporabo mobilnega telefona med poučevanjem in izpolnjevanje predpisane dokumentacije, ki jo mora učitelj vožnje voditi sproti in ki jo mora imeti pri sebi.

Finančna uprava bo izvajala ločene nadzore zaposlovanja na črno ter morebitno neizdajanje računov. Inšpektorat za delo bo preverjal ustreznost zaposlovanja v šolah vožnje in morebitno prekomerno delo ter spoštovanje predpisanih pogojev dela, inšpektorat za infrastrukturo pa bo nadzor izvajal po zakonu o voznikih.

V. d. direktorice AVP Vesna Marinko je v izjavi ob začetku nadzora v Ljubljani poudarila, da morajo biti šole vožnje strokovne in kredibilne, kandidate za voznike pa morajo poleg tehnik vožnje tudi pripraviti na "zrelostni izpit oz. maturo iz varnosti na cesti".

Višji policijski inšpektor v sektorju prometne policije Generalne policijske uprave Matjaž Leskovar pa je opozoril na veliko odgovornost, ki jo za varnost v prometu nosijo šole vožnje. Trenutno je v register vpisanih 134 šol vožnje. Lani je agencija za varnost prometa izvedla 138 strokovnih nadzorov v šolah, za letos pa načrtujejo, da jih bo več kot 160, saj so število nadzorov v drugi polovici letošnjega leta še dodatno okrepili.