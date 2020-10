AVP: Neposrednih razlogov za združevanje ni

V Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP) so glede predloga zakona o agenciji za trg in potrošnike in o agenciji za finančne trge, ki predvideva združitev osmih ključnih regulatorjev pod omenjeni agenciji, v sporočilu za javnost zapisali, da so bili z njim seznanjeni minuli četrtek, da je bil enodnevni rok za pripombe zelo kratek, gradivo pa obsežno.

AVP je namreč osrednja nacionalna organizacija na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, navajajo. Izvaja regulatorne, razvojne, strokovne in druge naloge s področja voznikov, vozil, analitsko-raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo cestnega prometa, preventive, vzgoje, usposabljanja v cestnem prometu, neodvisnega raziskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč ter strokovnih nalog za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa.

Ob združevanju opozarjajo na tveganja, ki se lahko pojavijo pri organizacijskih spremembah v smislu strokovnosti in dela do strank, če bi nastale spremembe, ki bi posegale v vsebino in kadrovsko strukturo sektorjev oz. če bi posledično prišlo do krnitve storitev, ki jih s svojim strokovnim delom zagotavljajo za stranke.

V pripombah je zato poudarila, da vsebine dela in dostop do vseh storitev, ki jih AVP zagotavlja za stranke, nikakor ne smejo biti okrnjene. Obenem zaposlenim ne smejo biti kršene pravice iz delovnega razmerja, saj naj bi nova agencija nastopila kot univerzalni pravni naslednik. Prevzemni pravni subjekt celotno "vstopi" v pravni položaj prenosnega pravnega subjekta in je njegov pravni naslednik glede celote pravic, obveznosti in pravnih razmerij.

Ne strinjajo se z navedbo, da predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic, saj naj bi bila skladno s predlogom na novo osnovana uprava nove agencije, vsaka reorganizacija pa ima finančne posledice, so še navedli v sporočilu.

Spomnimo

Predlog zakona o Javni agenciji RS za trg in potrošnike in Javni agenciji RS za finančne trge predvideva združitev Agencije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK), AVP, Javne agencije za civilno letalstvo RS in Javne agencije za železniški promet RS v novo Javno agencijo RS za trg in potrošnike. Na to agencijo bi se prenesle tudi nekatere naloge s področja varstva potrošnikov, ki jih sedaj opravlja gospodarsko ministrstvo.

Agencijo za zavarovalni nadzor in Agencijo za trg vrednostnih papirjev pa bi združili v novo Javno agencijo RS za finančne trge. Vodstvi obeh novoustanovljenih agencij bi imenovala vlada.