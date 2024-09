AVP z akcijo Osredotoči se na cesto

Osnovni namen preventivne akcije je širšo javnost ozavestiti o tem, kako nevarni so zasloni in drugi motilci pozornosti oziroma vsa ravnanja, ki zmanjšujejo slušno in vidno zaznavanje ter zmožnost obvladovanja vozila, je ob začetku akcije opozorila direktorica AVP Simona Felser.

Neosredotočenost vodi v slabši reakcijski čas voznika, počasnejše zaznavanje prometne signalizacije in reagiranje nanjo, daljši zavorni čas, zmanjšano zaznavanje okolice in prometa, večje tveganje pri odločitvah, kot je na primer zmanjšana varnostna razdalja, manjše prilagoditve razmeram na cesti in drugo, je še posvarila.

"Ob tem ne naslavljamo le voznikov, ampak tudi ranljive udeležence v prometu; pešce, kolesarje, voznike e-skirojev in lahkih motornih vozil. Uporabo vseh motečih naprav v prometu zato odsvetujemo tudi pešcem, ki nemalokrat zamišljeno in odsotno, s pogledom v zaslon stopijo na prehod ali kolesarsko stezo, ne da bi se prej prepričali, ali je to zanje varno," so na AVP v sporočilu za javnost povzeli besede Felser.

Na osredotočenost voznika sicer negativno vpliva vrsta dejavnikov, kot so prehitra vožnja, čustvena stanja, utrujenost in stres, ki povečujejo tveganje za prometne nesreče. Poleg uporabe mobilnega telefona so nevarna tudi ravnanja, kot so nastavljanje radia ali klimatske naprave, prehranjevanje, kajenje in ličenje, opozarjajo na AVP.

V zadnjem času se v javnosti pojavlja razprava o oglasnih panojih ob cesti ter njihovem vplivu na osredotočenost in zbranost voznikov med vožnjo. AVP zato ob robu akcije voznike vabi k izpolnjevanju anonimne spletne ankete, s katero želijo preveriti, kako oglaševanje ob cesti vpliva na voznike ter s priporočili prispevati k izboljšanju prometne varnosti in predlagati ukrepe za ureditev tega področja.

Na nevarnosti uporabe telefona med vožnjo pa opozarjajo tudi skupaj s Pošto Slovenije. Nova tematska poštna znamka Ne uporabljaj telefona med vožnjo! javnost opozarja, da je uporaba telefona med vožnjo nevarna, saj zmanjšuje zbranost voznika ter zmožnost za spremljanje dogajanj na cesti in njeni okolici. Voznik lahko spregleda ključne informacije iz okolja, zato se poveča tveganje za nastanek prometne nesreče.

V tem tednu poteka tudi skupna akcija evropskega združenja prometnih policij Roadpol Focus on the Road. V času akcije bo policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme, ki motijo voznikovo vidno ali slušno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Poleg tega bodo pozorni tudi na druge prekrške, predvsem tiste, povezane z izpostavljenimi udeleženci v prometu, pešci, e-kolesarji, vozniki e-skirojev, so še zapisali na AVP.