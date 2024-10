Poslanci Svobode 'skozi burne čase z modrostjo' Avšič Bogovičeve

Novi obrambni minister Borut Sajovic , ki z nastopom ministrske funkcije vodenje poslanske skupine Svoboda predaja poslanski kolegici Nataši Avšič Bogovič , je prepričan, da bo nova vodja s svojo ekipo enotno delo poslanske skupine uspešno pripeljala do konca mandata . "To je cilj, naša zaobljuba in želja in od tega se ne odstopa," je dejal.

Sajovic, ki z današnjo izvolitvijo v vlado Roberta Goloba zapušča poslanske klopi, se je v izjavi po seji DZ zahvalil poslanskim kolegom in celotni ekipi strokovnih sodelavcev, ki so "redko v prvem kadru, za dobro kondicijo, dobre razprave, veliko znanja in zakonskih rešitev pa nepogrešljivi".

Prepričan je, da bo njegova naslednica Avšič Bogovičeva skupaj z njenima namestnikoma, poslanko Terezo Novak in poslancem Lenartom Žavbijem , poslansko skupino uspešno vodila do izteka mandata.

Pritrdil je tudi današnjim besedam predsednika vlade, ki je dejal, da bo Sajovic tudi kot član vlade še vedno na voljo za pomoč poslanski skupini. "Ena vrednota v življenju je, da se korenin in tistih, ki so te podprli ali pa ti pomagali, nikdar in nikoli ne sme pozabiti. Vlada in državni zbor morata sodelovati dobro in tako bo tudi naprej," je zatrdil.

Njen prvi cilj je enotnost poslanske skupine

Tudi Avšič Bogovičeva je ob prevzemu vodenja največje poslanske skupine izpostavila, da si želi nadaljnjega sodelovanja. "Vsekakor si bom to pot pustila odprto, Borut nam je veliko dal, tudi meni osebno, ga spoštujem, mi je težko, ker je šel na novo pot, ampak mislim, da se je s tem ministrska ekipa zelo okrepila," je dejala. Svojemu predhodniku je zaželela uspešno delo na obrambnem resorju.

Obenem je zatrdila, da bo nadaljevala delo, kot ga je na čelu poslanske skupine zastavil Sajovic. "To pomeni vodenje skupine mirno, preudarno, z vso odgovornostjo, z veliko pogovora, usklajevanj," je napovedala.

Njena želja in prvi cilj pri vodenju poslancev Svobode pa ostaja enotnost poslanske skupine. "Skupaj, takšni, kot smo prišli sem, srčni in iskreni, da delamo za dobro ljudi," je zatrdila.

Izpostavljanje njene modrosti

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik se je v današnji izjavi ob robu izredne seje DZ Sajovicu zahvalil za tvorno sodelovanje v zadnjih dveh letih. "Je zelo umirjen in izkušen politik, mislim, da so se tudi vsi njegovi poslanci te mirnosti in preudarnosti v preteklih dveh letih naučili," je dejal.

Tako je prepričan, da bodo dobro sodelovali tudi z novo vodjo poslancev Gibanja Svoboda in skupaj izpeljali še nekaj dobrih zgodb.

Čeprav z Natašo Avšič Bogovič pri koalicijskih usklajevanjih doslej niso sodelovali, meni, da ima "modrost, da bo znala svojo poslansko skupino voditi skozi burne čase". Poslanska skupina SD bo v prihodnjem letu in pol kooperativna, je zatrdil in ocenil, da bodo vodje vseh treh koalicijskih poslanskih skupin našli skupni jezik v usklajevanjih.

Tudi vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec je ocenil, da bo z novo vodjo poslancev Svobode delo v koaliciji nadalje teklo nemoteno. "To je osnova dobrih in predvsem korektnih odnosov med kolegi v koaliciji, tako kakšnih resnejših težav ne vidim," je izpostavil.