Podpredsednico DZ bi razrešili zaradi domnevnih kršitev poslovnika

"Večkratno poseganje v besedo poslancev, različno obravnavanje pri uveljavljanju poslovniških pravic, vprašljivo obravnavanje postopkovnih predlogov, komentiranje vsebine razprav, uporaba različnih meril pri primerljivih situacijah ter odzivi, ki jih je bilo mogoče razumeti kot posmehljive oziroma omalovažujoče, skupaj ustvarjajo objektiven dvom o nepristranskosti in profesionalnosti vodenja navedene seje podpredsednice Nataše Avšič Bogovič," so zapisali.

Predlog za razrešitev so podpisali vsi poslanci SDS, NSi, SLS in Fokus ter štirje poslanci Resnice, ne pa tudi predsednik DZ Zoran Stevanović . Kot navajajo, je podpredsednica parlamenta Nataša Avšič Bogovič izredno sejo vodila na način, ki ni bil skladen s poslovnikom in temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev, ter omogočila neenakopravno obravnavo in diskriminacijo poslancev glede na politično pripadnost.

Pri tem so posebej poudarili, da predmet predloga ni podpredsedničino politično prepričanje. Vsak funkcionar ima pravico do svojega političnega prepričanja, predmet presoje je način izvrševanja funkcije predsedujoče seji DZ, so navedli. Od predsedujočega se po njihovih navedbah pričakuje, da v času vodenja seje svojo politično vlogo podredi institucionalni vlogi in da pri izvajanju poslovniških pristojnosti zagotavlja enaka pravila za vse poslance. V prihodnje mora DZ zagotoviti standard profesionalne in institucionalno nevtralne drže predsedujočega, so poudarili.

Na predlog za razrešitev podpredsednice DZ iz vrst Svobode so sicer na izredni seji ob sprejemanju odlokov o razpisu treh posvetovalnih referendumov namigovali poslanci SDS ter predsednik DZ Stevanović. Stevanović in Avšič Bogovič sta se tedaj sporekla na točki, ko je slednja podala postopkovni predlog, naj nekatere izmed poslancev opozori, naj se v razpravi oz. pri podajanju postopkovnih predlogov držijo predvidene teme. Stevanović ji je v odgovoru očital, da ni podala ustreznega postopkovnega predloga, česar da se zaveda. "Skrbi me, gospa Avšič Bogovič, da potem mogoče niti niste primerna za opravljanje podpredsedniške funkcije. In skrbi me, da bomo morali začeti zbirati podpise za vašo razrešitev," je dejal Stevanović.

Ob način vodenja Avšič Bogovič se je na isti seji obregnil tudi poslanec SDS Andrej Poglajen, ki je napovedal pripravo predloga za njeno razrešitev, če si bo ob vodenju sej še naprej privoščila "blokiranje poslancev". Že pred tem ji je namreč očital, da če poslancev Svobode ne opominja, kako naj podajo postopkovni predlog, tega prav tako ne more zahtevati od koalicijskih poslancev.

Na vložen predlog so se že v torek odzvali v Svobodi. Kot so navedli, s samo vsebino očitkov še niso seznanjeni, prepričani pa so, da Avšič Bogovič nalogo podpredsednice DZ opravlja profesionalno, predano in odgovorno. "Nas pa ne čudi, da tega ne znajo ceniti tisti, ki v hramu demokracije kršijo ustavo in na čelu parlamenta tolerirajo in celo spodbujajo nekoga, ki je bil v preteklosti vsaj štirikrat pravnomočno obsojen. Tako si pač predstavljajo državo, katere suverenost so za lastne interese prodali v manj kot 100 dneh te vlade," so v prvem odzivu zapisali v Svobodi.

Skladno s parlamentarno prakso predsedniku DZ pri delu pomagajo trije podpredsedniki. Po dve mesti običajno pri tem pripadeta koaliciji, eno pa največji opozicijski stranki. Ob Avšič Bogovič trenutno podpredsedniški mesti zasedata še Danijel Krivec iz SDS in Franc Križan iz Demokratov.

Podpredsednike DZ poslanci sicer imenujejo oz. razrešujejo na tajnem glasovanju, na katerem morajo zbrati 46 glasov. Slednje torej pomeni, da predlagatelji razrešitve Avšič Bogovič sami nimajo dovolj glasov, jim pa te lahko zagotovijo Demokrati kot koalicijski partnerji.