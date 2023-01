Avstrija pripravljena na močnejšo navzočnost vojakov na Kosovu

Avstrija, ki sicer ni članica zveze Nato, sedaj zagotavlja več kot 300 vojakov v misiji, ki šteje skoraj 4000 mož. Nehammer se je tudi ponudil kot sogovornik za pogovore s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v prizadevanjih za razrešitev spora med Prištino in Beogradom. Avstrija se vidi "kot most v Evropsko unijo", ne samo za Kosovo, ampak za vse države Zahodnega Balkana, je dejal.

Kurti je podoben poziv k okrepitvi sil Kforja izrekel že pred časom v pogovoru za nemški časnik Die Zeit. Povečanje sil bi po njegovem izboljšalo varnost in mir na Kosovu in v celotni regiji Zahodnega Balkana.

Albin Kurti , ki se mudi na uradnem obisku na Dunaju, je medtem ponovil željo po povečanju navzočnosti sil Kfor v državi. Kot razlog je navedel napete varnostne razmere na severu države in prisotnost proruskih sil v regiji, kot sta skupina ruskih plačancev Wagner in nacionalistični ruski motoristični klub Nočni volkovi.

Nehammer je Kurtiju obljubil tudi podporo na poti v EU in tudi pri prošnji Kosova za članstvo v Svetu Evrope, pri čemer je pohvalil prizadevanja Prištine v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji.

Po aretaciji policista so nekateri lokalni Srbi postavili številne zapore na pomembnejših cestah na severu Kosova, v enem primeru pa tudi na srbski strani meje. Te barikade so med drugim vodile do začasnega zaprtja treh mejnih prehodov med Srbijo in Kosovom. Po odstranitvi barikad je Kosovo te ponovno odprlo.

V enem zadnjih incidentov na Kosovu je na predvečer pravoslavnega božiča prebivalec albanskega rodu iz vozila streljal na mlajša kosovska Srba in ju ranil.