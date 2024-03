Nevarna pot čez mejo: 14-letni Sirijec ostaja v bolnišnici

Prvi mesec letošnjega leta je v Slovenijo na nedovoljen način prišlo že 3.430 migrantov, kar je skoraj 860 več kot lani. Večina jih seveda pri nas ne ostane, se pa odpravijo naprej in ker so poti na zemljevidu videti preprostejše kot v naravi, se lahko kaj hitro znajdejo tudi v smrtno nevarnih situacijah. Zadnji med njimi je komaj 14-letni Sirijec, ki je še vedno v bolnišnici, potem ko so ga v nedeljo podhlajenega in onemoglega našli na avstrijski strani Karavank. Ali je to nova pot, prek katere skušajo migranti proti severu, kakšne so izkušnje gorskih reševalcev in kakšna je politika avstrijskega notranjega ministrstva?