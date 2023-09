Avstrija uvaja kapico na višino najemnin, bi se lahko podobno odločili tudi pri nas?

Dvosobno stanovanje, 58 kvadratov, sicer na elitni lokaciji na obrobju Celovca, mesečna najemnina znaša 1230 evrov. Da se tudi ceneje, saj lahko odštejete 550 evrov za 35 kvadratnih metrov, za večje, dvoinpolsobno stanovanje pa 885 evrov. "To drži, najemnine so se v zadnjih letih podražile," priznavajo prebivalci in dodajajo: "Najemnine bi lahko bile vedno cenejše. Z inflacijo je postalo dražje, a je še vedno obvladljivo."

Ob vsesplošni inflaciji v Evropi cene najemnin, tudi v Celovcu, letijo v nebo. Kako jih zamejiti? Avstrijska vlada napoveduje neke vrste kapico, ukrep naj bi veljal tri leta in ustavil že za prihodnje leto napovedano 15-odstotno rast najemnin.

Kaj ukrep avstrijske vlade prinaša v praksi? Omejitev rasti najemnin za največ pet odstotkov letno. Regulacija bi resda veljala za javna stanovanja, a bi morala, kot verjamejo Avstrijci, vseeno umiriti tudi sicer prenapihnjene cene na trgu: "Načeloma nimam nič proti temu, da se za naslednja tri leta uvede cenovna kapica."

"Gre za ukrep, ki zagotovo zavira inflacijo. Po mojem mnenju je to ukrep, ki bi ga morali sprejeti prej," se strinja eden izmed sogovornikov.

Bi morali tudi pri nas ukrepati?

Ob pregledu oglasov lahko hitro ugotovimo, da so cene v Avstriji celo nekoliko višje kot pri nas. A so kljub temu glede na standard za večino prebivalstva lažje dosegljive. Ob 2300 evrih neto plače si Avstrijci lažje privoščijo streho nad glavo. Za primerjavo, ob podobnih malo nižjih najemninah Slovenci povprečno zaslužimo skoraj tisoč evrov manj. Bi morali tudi pri nas ukrepati?

Gre za dober ukrep, če država, podobno kot Avstrija, razpolaga z velikim številom stanovanj. Tržne najemnine pa bi, kot pravi predsednik zbornice za poslovanje z nepremičninami Branko Potočnik, pri nas zelo težko regulirali: "Če pogledamo, kako bi to prenesli k nam, je to praktično nemogoče, razen za javna stanovanja, saj nimamo pravih evidenc, kaj se oddaja in po kakšnih zneskih se oddaja."

Kot priznava Potočnik, so zneski te dni zelo visoki. Zamejimo ali znižamo jih lahko z gradnjo novih stanovanj in tudi s spodbudami za oddajo pri nas še vedno številnih praznih stanovanj.

"Ko se bo enkrat na trgu pojavila takšna količina nepremičnin, da bo to zamajalo tudi ta nepremičninski trg, kar se tiče najemov, se bo to seveda poznalo tudi pri cenah. Če pogledamo na primer čas korone, so cene najemov takrat padle, saj ni bilo kratkih najemnikov," še dodaja.

S slednjim ima v mislih predvsem turiste, ki so za mnoge najemodajalce sploh v Ljubljani bolj dobičkonosni. Podobno težavo imajo tudi v Zagrebu, kjer nameravajo povečati ponudbo stanovanj za bivanje z izdatnim dvigom davka za kratkoročni najem.