Zaradi praznika v Avstriji policisti svarijo pred gnečami in zastoji

Policisti prevozniška podjetja pozivajo, naj vožnjo za jutri načrtujejo enako, "kot bi bila pri nas nedelja, ker pred 22. uro vstop v Avstrijo zaradi razloga na njihovi strani ne bo mogoč". Vozniki naj zato z vožnjo počakajo in se izognejo daljšim kolonam, saj proti Karavankam pričakujejo gnečo na počivališčih, verjetni pa so tudi zastoji. "V primeru gneče bodo policisti tovorna vozila v največji možni meri izločali in postopoma polnili počivališča ter po potrebi uporabili tudi odstavni pas na relaciji Radovljica–Lesce in nižje."