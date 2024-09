Avstrijci tožijo ajdovsko podjetje za skoraj 83 milijonov evrov

Avstrijsko podjetje Bia Separations je bilo vrsto let 75-odstotni lastnik istoimenskega slovenskega podjetja, slednjega je ustanovil Aleš Štrancar in je tudi njegov generalni direktor. Ustanovljeno je bilo leta 2007, vanj pa so denar vložile nekatere družbe tveganega kapitala, zasebni vlagatelji in dobavitelji slovenske Bia Separations z Nizozemske, Nemčije in Avstrije. Obe podjetji je vodil Štrancar, tudi sam manjši solastnik avstrijske Bia Separations.

Leta 2015 je avstrijska Bia Separations končala v stečaju, nato pa tri leta pozneje ostala še brez lastniškega deleža v slovenski Bia Separations. To se je zgodilo med prisilno poravnavo slovenskega podjetja, ki jo je sprožil Štancar. Novi lastniki slovenske Bia Separations so tako postali upniki, ki so dolgove podjetja pretvorili v kapital. Med njimi so bili tudi Štrancar, drugi vodilni v Bia Separations in poslovni partnerji, ne pa tudi vlagatelji, ki so v podjetje vlagali prek Avstrije.

Ko je leta 2020 slovensko Bia Separations kupil nemški Sartorius – za ajdovsko družbo je odštel 360 milijonov evrov – so lastniki avstrijskega podjetja ostali brez kupnine. Stečajni upravitelj avstrijske Bia Separations zdaj s tožbo v višini nekaj več kot 82,8 milijona evrov zahteva sorazmerni delež kupnine od prodaje Nemcem.