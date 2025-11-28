Avstrijka še vedno pogrešana, mama jo poziva: 'Stefi, prosim, javi se'

Na zapečatenih vratih stanovanja v Gradcu je na roko napisan listek s pozivom mame, ki že peti dan išče svojo hčer, 32-letno maskerko in vplivnico Stefanie.
Ta je skrivnostno izginila, potem ko se je vrnila z zabave iz enega od klubov v središču Gradca. Svoji kolegici naj bi še sporočila, da je domov prispela varno, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled.
Da je pogrešana, naj bi popoldan, ko bi se morala udeležiti fotografiranja, opazil fotograf, ker se na njegove klice ni oglašala, pa je poklical policijo, ki je že v ponedeljek aretirala 31-letnega Slovenca, njenega nekdanjega partnerja.
"Po zadnjih informacijah smo aretirali in zaslišali še dve osebi iz osumljenčeve družine. To so tudi slovenski državljani, ki jih zdaj zaslišujejo," je za 24UR ZVEČER povedal Fritz Grundnig iz deželne policije avstrijske Štajerske. Avstrijska policija naj bi prostost odvzela 57-letnemu očimu in 28-letnemu bratu osumljenega slovenskega državljana.
Mariborsko sodišče je po zaslišanju za 31-letnika odredilo pripor ter odločilo, da ga bodo izročili avstrijskim organom, a sklep še ni pravnomočen. Avstrijska policija s slovensko sodeluje tudi pri iskanju pogrešane Stefanie, mariborski policisti naj bi že v sredo preiskali vrt in hišo babice osumljenega, včeraj pa naj bi preiskali še območje okoli hiše.
"Med osumljencem in Slovenijo obstaja povezava. Tam torej še vedno živijo sorodniki, zato smo preiskali tudi ta območja, a žal brez rezultatov," je pojasnil Grundnig.
V javnosti medtem krožijo številne nepotrjene informacije, kaj naj bi se dogajalo ob izginotju Stefanie. Njen sosed naj bi tamkajšnji policiji povedal, da je na stopnišču stanovanjskega bloka v Gradcu videl ženskinega domnevnega partnerja, iz stanovanja pa naj bi se pred tem slišalo kričanje oziroma prepiranje, je poročal Kronen Zeitung.
Nekateri mediji pišejo, da naj bi policisti v stanovanju našli krvave madeže, telefon izginule pa v bližnjem grmovju. Po informacijah Kronen Zeitung naj bi se pogrešana pred le nekaj dnevi z osumljenim 31-letnikom ponovno razšla, par pa naj bi se v preteklosti že večkrat razšel.
Policisti so upali, da bodo v rdečem Golfu osumljenca, ki je zgorel na parkirišču v Šentilju, morda dobili namig, kje naj bi bila izginula Stefanie, a preiskava ni pokazala ničesar.
"Obstajajo indici, da je osumljenec večkrat potoval v Slovenijo in iz nje. Zato domnevamo, da je pogrešana oseba morda v Sloveniji," je dodal Grundnig.
Osumljeni 31-letnik naj bi v dneh pred izginotjem Stefanie večkrat prečkal slovensko-avstrijsko mejo, kar naj bi se časovno ujemalo z izginotjem njegove bivše partnerice.
"Na žalost ne morem podati več podrobnosti o nadaljnjih korakih v preiskavi, saj je treba opraviti še nekaj zaslišanj in nadaljnje preiskovalne korake. Vendar pa se nam dozdeva, da se pogrešana oseba morda nahaja v Sloveniji," je še enkrat ponovil avstrijski policist.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.