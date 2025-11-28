Avstrijka še vedno pogrešana, mama jo poziva: 'Stefi, prosim, javi se'

Na zapečatenih vratih stanovanja v Gradcu je na roko napisan listek s pozivom mame, ki že peti dan išče svojo hčer, 32-letno maskerko in vplivnico Stefanie.

Ta je skrivnostno izginila, potem ko se je vrnila z zabave iz enega od klubov v središču Gradca. Svoji kolegici naj bi še sporočila, da je domov prispela varno, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled.

Da je pogrešana, naj bi popoldan, ko bi se morala udeležiti fotografiranja, opazil fotograf, ker se na njegove klice ni oglašala, pa je poklical policijo, ki je že v ponedeljek aretirala 31-letnega Slovenca, njenega nekdanjega partnerja.

"Po zadnjih informacijah smo aretirali in zaslišali še dve osebi iz osumljenčeve družine. To so tudi slovenski državljani, ki jih zdaj zaslišujejo," je za 24UR ZVEČER povedal Fritz Grundnig iz deželne policije avstrijske Štajerske. Avstrijska policija naj bi prostost odvzela 57-letnemu očimu in 28-letnemu bratu osumljenega slovenskega državljana.

Mariborsko sodišče je po zaslišanju za 31-letnika odredilo pripor ter odločilo, da ga bodo izročili avstrijskim organom, a sklep še ni pravnomočen. Avstrijska policija s slovensko sodeluje tudi pri iskanju pogrešane Stefanie, mariborski policisti naj bi že v sredo preiskali vrt in hišo babice osumljenega, včeraj pa naj bi preiskali še območje okoli hiše.