Avstrijska Bia Separations s predlogom za revizijo še na vrhovno sodišče

Po njegovih navedbah so v ospredju primera namreč " jasni dokazi o namerni manipulaciji finančnih izkazov ter zlorabi postopka prisilne poravnave v okviru premišljenega delovanja vodstva družbe Bia Separations, katerega namen je bil razlastitev avstrijskega delničarja in povzročitev škode mednarodnim upnikom in vlagateljem" . Wagnerja sodna odločba skrbi, a kot poudarja, ohranja zaupanje v slovenski pravosodni sistem.

Wagner ob tem poudarja, da odločitev Višjega sodišča v Kopru nima nobenega vpliva na nedavno delno sodbo sodišča v avstrijskem Železnem. V tej sodbi je sodišče po njegovih pojasnilih ugotovilo, da je slovenska družba Sartorius Bia Separations temeljila na pogodbah, ki so bile pravno nične, ker so vsebovale ponarejene dokumente, retroaktivno ustvarjene anekse in zlorabo pooblastil - vse z namenom nezakonitega odvzema intelektualne lastnine iz insolventne matične družbe. "Nepravnomočna sodba potrjuje, da pravna podlaga za zatrjevano lastništvo nikoli ni obstajala," je še navedel Wagner.

Na sodbo sodišča v Železnem se bodo medtem pritožili nekdanji lastniki družbe Bia Separations, in sicer v delu, v katerem je bilo odločeno v njihovo škodo. "Sodba je obremenjena s hudimi napakami, tako glede ugotovitev dejanskega stanja kot s procesnimi napakami in kršitvami materialnega prava," so navedli v današnjem sporočilu in izrazili prepričanje, da bo pritožbeno sodišče na Dunaju o zadevi sposobno odločati nepristransko in da bo odpravilo številne pravno nepojmljive napake.

Ob tem so opozorili, da v sodbi sodišča v Železnem ni zapisalo, da so bile kakršnekoli pogodbe ponarejene, marveč je zavzelo po njihovem prepričanju napačno stališče, da niso bile veljavno sklenjene.