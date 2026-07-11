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Avstrijska družina obtičala na grebenu Košute

Jesenice, Ajdovščina, 11. 07. 2026 10.56 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
T.H.
Posredovanje helikopterja in gorskih reševalcev na Košuti

"Dež, samo v gorah. Če v dolini ni dežja, ga vsaj nekaj dobijo naši vršaci," pravijo tržiški gorski reševalci, ki pa so morali zaradi tega na intervencijo. Štiri tuje planince je namreč na Tegoški gori zajela nevihta in sami niso mogli sestopiti. Policijski helikopter je bil zaradi nezgod v gorah sicer kar nekajkrat v zraku, jadralni padalec pa je pristal na drevesu.

Dnevno poročilo regijskih centrov za obveščanje kaže, kako polne roke so imeli gorski reševalci na vroč julijski petek. Že zjutraj je zabrnelo pri radovljiških. 

Ob 9.44 so dobili obvestilo, da je v Valvasorjevem domu pod Stolom nenadno obolela oseba. Gorski reševalci so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v dolino, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči ter jo odpeljali v jeseniško bolnišnico.

Dopoldne so prišli na vrsto gorski reševalci iz Mojstrane. Ob enajstih si je pohodnik na poti iz Kredarice proti Krmi poškodoval nogo. Na pomoč je priletel še policijski helikopter z Brnika in ga odpeljal na Jesenice.

Tja je helikopter odpeljal tudi popoldne. Ob pol šestih si je planinka pri Domu Valentina Staniča v občina Kranjska Gora ob padcu poškodovala komolec, spet so združili moči reševalci iz Mojstrane in z Brnika.

Komaj so končali to intervencijo, že je helikopter letel naprej. Ob 18.46 so na pobočju Košute obtičali štirje tuji planinci. Čeprav so bili nepoškodovani, sami niso zmogli sestopiti. 

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"Avstrijsko družino je zajela nevihta, ki je prečila naše gorovje," dogajanje na grebenu Košute, natančneje na Tegoški gori, povzemajo gorski reševalci iz Tržiča. Na intervencijo so se podali s štirikolesnikom in vozilom, nato pa so četverico s pomočjo dežurne ekipe z Brnika s helikopterjem prepeljali v dolino.

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Padalec na drevesu

Navkreber so morali tudi njihovi kolegi s primorskega konca. Ob 14.08 so gorski reševalci iz Ajdovščine dobili obvestilo, da je v bližini vzletišča Lijak padel jadralni padalec in obstal na drevesu. Ob pomoči novogoriške enote za hitre reševalne intervencije so padalca locirali padalca in mu nudili prvo pomoč, o dogodku pa obvestili tudi pristojne službe.

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KOMENTARJI1

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YouRangMyLord
11. 07. 2026 11.18
Ima družina urejeno zavarovanje za primer tudi take nezgode v tujini ? Če ga nimajo, zaračunat to intervencijsko reševanje tudi s helikopterjem. To je malomarnost. So šli v adrenalinskem stilu, če rata, rata.
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