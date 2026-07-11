Avstrijska družina obtičala na grebenu Košute

Dnevno poročilo regijskih centrov za obveščanje kaže, kako polne roke so imeli gorski reševalci na vroč julijski petek. Že zjutraj je zabrnelo pri radovljiških.

Ob 9.44 so dobili obvestilo, da je v Valvasorjevem domu pod Stolom nenadno obolela oseba. Gorski reševalci so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v dolino, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči ter jo odpeljali v jeseniško bolnišnico.

Dopoldne so prišli na vrsto gorski reševalci iz Mojstrane. Ob enajstih si je pohodnik na poti iz Kredarice proti Krmi poškodoval nogo. Na pomoč je priletel še policijski helikopter z Brnika in ga odpeljal na Jesenice.

Tja je helikopter odpeljal tudi popoldne. Ob pol šestih si je planinka pri Domu Valentina Staniča v občina Kranjska Gora ob padcu poškodovala komolec, spet so združili moči reševalci iz Mojstrane in z Brnika.

Komaj so končali to intervencijo, že je helikopter letel naprej. Ob 18.46 so na pobočju Košute obtičali štirje tuji planinci. Čeprav so bili nepoškodovani, sami niso zmogli sestopiti.