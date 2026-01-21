Naslovnica
Slovenija
Slovenija

Znanstveni fenomen le streljaj od meje s Slovenijo: krava, ki se praska

Dunaj, 21. 01. 2026 20.05 pred 35 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Lara Miklavčič
Krava Veronika

Znanstveniki veterinarske univerze na Dunaju so z nedavno raziskavo ugotovili, da znajo krave uporabljati pripomočke sebi v prid. Trenutno najslavnejša avstrijska krava Veronika tako za praskanje svojega telesa uporablja kar metlo. In takšno obnašanje je le streljaj od slovensko-avstrijske meje v kraj Nötsch pripeljalo znanstvenike. Ugotovili so, da Veronika točno ve, kako krtačo pobrati in usmeriti, da doseže želeni učinek.

Ne, ne gre za posnetek, ki bi ga ustvarila umetna inteligenca. Gre za čisto pravo kravo Veroniko, ki metlo namesto za pometanje uporablja za praskanje.

"Veronika pripomočke uporablja devet let. Orodje je začela uporabljati kot inovacijo, njeno odkritje, tako da je pobirala odpadle veje dreves in se z njimi praskala," pojasni Antonio Jose Osuna-Mascaro iz Veterinarske univerze na Dunaju.

Da danes 13-letna krava Veronika ni navadno govedo, njen lastnik, sicer ekološki kmet in pek, ve že dolgo.

Z ekipo smo se pripeljali v avstrijski Nötsch oziroma slovensko Čajno, kjer smo se srečali z gospodom Witgarjem. Ta nam je zaupal, da svoje hišne ljubljenke, krave Veronike, ne želi pretirano javno izpostavljati, ker delo znanstvenikov in njihove ugotovitve jemlje precej resno.

"Ko je uporabljala krtačo oziroma konec metle, je uporabljala tehniko krtačenja z ene na drugo stran. Še ena tehnika (ki jo uporablja Veronika, op. a.) je zelo podobna tisti, ki jo uporabljamo prav vsi, ko čistimo hišo ali stanovanje. In sicer tako, da krtačo dvignemo, jo položimo na površino in potegnemo. Dvignemo, položimo in potegnemo," še dodaja Osuna-Mascaro.

Na prav poseben način se popraska tudi z ročajem metle. "Uporablja ga kot večnamensko orodje in to je impresivno, saj edini zanesljiv primer uporabe večnamenskega orodja, ki ga poznamo v naravi, prihaja od šimpanzov iz Konga."

In če znajo pripomočke uporabljati tudi vrane, delfini in sloni, so znanstveniki z Veroniko ugotovili, da krave precej dobro razumejo svoje okolje in se nanj kvalitetno prilagodijo.

