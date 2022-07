Avstrijska pošta v Sloveniji sama dostavlja pakete

"Zaradi naše visoke kakovosti so nas mednarodne stranke vzpodbujale, naj ponujamo svoje storitve tudi na slovenskem trgu. Že danes v relevantnem obsegu dostavljamo v Slovenijo, v sosednjih državah, v Avstriji, na Hrvaškem in na Madžarskem, imamo že močen položaj na trgu. Zato je bila lastna dostavna služba v Sloveniji za nas naslednji logični korak ," je dejal direktor uprave za področje dostave in logistike Österreichische Post Peter Umundum.

Kot so sporočili iz avstrijske družbe, ima novoustanovljeno logistično podjetje dva logistična centra, v Mariboru in Ljubljani, kjer je tudi glavni sedež. Poleg s teh lokacij dostavo izvaja tudi iz več dostavnih baz po celotni Sloveniji. Logistični center avstrijske pošte v Kalsdorfu na avstrijskem Štajerskem bo prevzel osrednjo vlogo pri porazdelitvi paketov za uvoz in izvoz.

Avstrijska pošta je leta 2020 na slovenskem trgu za kurirske, ekspresne in paketne storitve dostavila 38,8 milijona paketov. Z vstopom na ta privlačni trg, kot pravijo, avstrijska pošta poleg svoje osrednje dejavnosti v Avstriji opravlja storitve v desetih drugih državah: v Nemčiji, na Slovaškem, Madžarskem, Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori, Bolgariji, Turčiji in Sloveniji.

Pošta Slovenije je po pisanju časnika Delo iz minulega tedna lani na ravni skupine v segmentu paketnih storitev dosegla 22-odstotno rast, tako da so te predstavljale 13,5 odstotka vseh poslovnih prihodkov, medtem ko so na Österreichische Post lani z dostavo paketov že presegli klasični posel. Paketna dostava je pri njih zrasla za več kot 36 odstotkov in prinesla 1,2 milijarde evrov prihodkov, medtem ko so celotni prihodki Pošte Slovenije lani dosegli 461 milijonov evrov.