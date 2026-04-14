Avstrijski aktivisti 'po slovenskega medveda', posredovala Policija

V ZOO parku Rožman živi medved Tim. "Želimo samo vedeti, kako je Tim, ali so se njegovi življenjski pogoji izboljšali," pravijo avstrijski aktivisti. Ker je to zasebno zemljišče, je naša kamera ostala ob cesti. Aktivisti so dvignili transparente, medtem je lastnik Jože Rožmanec sprva napovedal, da bo poklical policijo. Zato so se umaknili.

Prepričani so: "To je za nas jasen znak, da nekaj skriva." Kljub temu da ima lastnik vse pogoje in dovoljenje inšpekcije. "To vemo, ampak to še ne pomeni, da je to bivališče, če gledamo z vidika dobrobiti živali, najboljše za Tima. Zanj imamo v Avstriji 3500 kvadratnih metrov naravnega gozda in zagotovljeno individualno oskrbo."

Potem preobrat – lastnik je veterinarki s prevajalcem dovolil do medveda, medtem pa so se pripeljali policisti. Kot so povedali, so prišli zaradi prijave o protestnem shodu, na to pa so aktivisti dejali, da to ni bil protestni shod, temveč da so le želeli pogledati medveda.

Medveda ne dam, pa pred kamerami lastnik : "Dovoljenje sem dobil v Sloveniji, ne živim v Avstriji, ne kršim popolnoma nič."

Kar dokazuje tudi odgovor pristojne inšpekcije: leta 2024 je lastnik zgradil za medveda še bazen. Inšpekcija leto kasneje potrjuje, da ima dovoljenje za zadrževanje v ujetništvu in da ima ustrezne bivalne pogoje.

Kot pravi lastnik: "Že tretjič mu rešujem življenje, zdaj ga jim bom pa dal, ko je dejansko v boljšem stanju? Več let, odkar je bil poškodovan, mu ni nihče ponujal medvedjih nebes, zdaj evo jih, rešiteljev, kolikor hočete. Se jim zahvaljujem, medvedu nič ne manjka."