Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Avstrijski aktivisti 'po slovenskega medveda', posredovala Policija

Ljubljana , 14. 04. 2026 17.59 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Tanja Volmut A.K.
Medved Tim

Želimo predvsem boljše življenje za medveda Tima. Tako so avstrijski aktivisti pojasnili nenapovedan obisk pri lastniku medveda v ZOO Parku v Horjulu. Tim je še zadnji medved, ki živi pri nas v zasebnem ujetništvu, pred tem so isti aktivisti že preselili dva medveda iz Slovenije v avstrijsko zavetišče. A lastnik medveda Tima, ki zanj skrbi že več kot 20 let, ima za to vsa ustrezna dovoljenja inšpekcije. Kljub temu ga želijo aktivisti preseliti, o čemer so se želeli z lastnikom ponovno pogovoriti. Posredovala je tudi Policija.

V ZOO parku Rožman živi medved Tim. "Želimo samo vedeti, kako je Tim, ali so se njegovi življenjski pogoji izboljšali," pravijo avstrijski aktivisti. Ker je to zasebno zemljišče, je naša kamera ostala ob cesti. Aktivisti so dvignili transparente, medtem je lastnik Jože Rožmanec sprva napovedal, da bo poklical policijo. Zato so se umaknili.

Prepričani so: "To je za nas jasen znak, da nekaj skriva." Kljub temu da ima lastnik vse pogoje in dovoljenje inšpekcije. "To vemo, ampak to še ne pomeni, da je to bivališče, če gledamo z vidika dobrobiti živali, najboljše za Tima. Zanj imamo v Avstriji 3500 kvadratnih metrov naravnega gozda in zagotovljeno individualno oskrbo."

Potem preobrat – lastnik je veterinarki s prevajalcem dovolil do medveda, medtem pa so se pripeljali policisti. Kot so povedali, so prišli zaradi prijave o protestnem shodu, na to pa so aktivisti dejali, da to ni bil protestni shod, temveč da so le želeli pogledati medveda.

Medveda ne dam, pa pred kamerami lastnik : "Dovoljenje sem dobil v Sloveniji, ne živim v Avstriji, ne kršim popolnoma nič."

Kar dokazuje tudi odgovor pristojne inšpekcije: leta 2024 je lastnik zgradil za medveda še bazen. Inšpekcija leto kasneje potrjuje, da ima dovoljenje za zadrževanje v ujetništvu in da ima ustrezne bivalne pogoje.

Kot pravi lastnik: "Že tretjič mu rešujem življenje, zdaj ga jim bom pa dal, ko je dejansko v boljšem stanju? Več let, odkar je bil poškodovan, mu ni nihče ponujal medvedjih nebes, zdaj evo jih, rešiteljev, kolikor hočete. Se jim zahvaljujem, medvedu nič ne manjka."

Preberi še FOTO: Ustreljeni medved Tim si bo opomogel, a zaradi strahu se zadržuje v brlogu

 Medtem veterinarka, ki je medveda videla: "Zadovoljni smo, ker je lastnik upošteval nekatere naše nasvete in izboljšal medvedovo stanje. Ampak še vedno bi rekla, da bi bilo zanj boljše zavetišče Arbesbach v Avstriji."

In pri tem bomo vztrajali, so še napovedali.

zoo park horjul medved tim

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
simurgh
14. 04. 2026 21.07
Razumem, da medved ne sodi v kletko. V bistvu nobena žival naj ne bi! Ampak, kaj za enega vraga imajo za hodit v Slovenijo aktivisti iz druge države ?!?
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
14. 04. 2026 21.06
Imamo tudi slovenskega goloba. Če morda želijo...
Odgovori
-2
0 2
Bombardirc1
14. 04. 2026 21.12
Imamo tudi kosovskega kriminalca, njega naj poberejo...
Odgovori
0 0
luksi123
14. 04. 2026 21.02
Naj se spokajo nazaj v Avstrijo in tam zganjajo kar hočejo. Svoje čase si jodlarji niso upali zganjati norij po našem ozemlju, sramota je da jim zdaj to dopuščamo.
Odgovori
+4
4 0
Xxdproxx
14. 04. 2026 20.50
če bi radi imeli medvede, naj gredo malo bolj južno, na dolenjskem jih je dosti, bolje rečeno preveč. 10 jih lahko takoj odpeljejo. al jim pa Niko damo, pa bodo skup mešal tisto, kar zadaj ven pride….
Odgovori
+3
6 3
Colgate
14. 04. 2026 20.54
@xxpd Streljanovića, Janšo, Zokija...zastojn jih damo
Odgovori
+4
4 0
Colgate
14. 04. 2026 20.49
medved ni zasebna, je divja žival zato tudi sodi v temu primerno okolje
Odgovori
-2
3 5
sh4dyl4dy
14. 04. 2026 20.49
Ko človek igra boga. Gleda le na svojo korist, potem pa še pameten. Ubogi Tim. Tako je, ko ljudje na živali gledajo kot na predmete in lastnino. Fuj človek.
Odgovori
-4
3 7
Lark
14. 04. 2026 21.07
Če se kdo obnaša, kot da je tale medved lastnina, potem so to jodlarji. Prvo se sploh pozanimaj kaj točno je tale ZOO...
Odgovori
+1
1 0
blue3dragon
14. 04. 2026 20.48
A bo že enkrat nekdo v preljubi državi prepovedal vstop takšnim osebkom? Aja, ne bo, to so aktivisti in miroljubni občani pod mavrično zastavo...
Odgovori
+6
8 2
Ribežn
14. 04. 2026 20.44
Tudi zate je bolj, da te jst porihtam. Ja vem da te tvoj.. ampak zate bi blo vseen bolj če bi te jaz.. v tem smislu ane.. jaooo
Odgovori
+4
5 1
borjac
14. 04. 2026 20.41
Avstrijci bi radi imeli Slovenske medvede ?? ni problema , polovijo naj teh 300 medvedov , ki jih imamo preveč in marš v Avstrijo , sicer pa ... ali živimo v Avstriji ali Sloveniji , pa poskusite v Avstriji hoditi po dvorišču in si ogledovati bilo kaj , končali boste v zaporu , pod Jugoslavijo si takih Avstrijskih sprehodov po Slovenski kmetiji ne bi niti predstavljali !!!!
Odgovori
+19
20 1
tadej991
14. 04. 2026 20.39
Teli aktivisti nej se sam poberejo... v kletko h medvedu.
Odgovori
+15
17 2
Ribežn
14. 04. 2026 20.38
Tima pa ne damo!! Pa še ostale Slovenske medvede boste vrnili jodlarji..
Odgovori
+6
7 1
trapo
14. 04. 2026 20.36
In to se pripeljejo iz severa Avstrije (pri Češki meji) in tukaj zganjajo neke neumnosti. Sam za denar jim gre nič drugega. Naj ga grejo na Češko al pa v Nemčijo sr-- s takim. Bodo pol vidli kako se z aktivisti dela tam.
Odgovori
+12
13 1
Jack oLantern
14. 04. 2026 20.34
pošljemo jim ene 300 naših, pa da vidimo potem. 😀
Odgovori
+6
8 2
Tičfirič
14. 04. 2026 20.34
V ozadju je denar. To žene kvazi aktiviste
Odgovori
+12
13 1
Racional-ec
14. 04. 2026 20.32
Ko bi jih tako skrbeli otroci v gazi…
Odgovori
+7
12 5
krohotalo
14. 04. 2026 20.32
Domnevam, da je tem "aktivistom" bolj malo mar za medvedovo korist, bolj delajo zase. Kot je prejšnjič bilo po televiziji, oni za ogled teh ograd zaračunavajo mastno vstopnino. Ker ne morejo kar tako pripeljat enega medveda iz divjine, pač lomastijo po Timu
Odgovori
+12
13 1
Delavec_Slo
14. 04. 2026 20.30
Takole je , MOJA ZEMLJA MOJA PRAVILA, TAKIM JE TREBA SAMO PREDRAČUN DAT ZA NAKUP TAKEGA ZEMLJIŠČA!
Odgovori
+10
11 1
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641