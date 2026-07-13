Avstrijski finančni minister sporočil, da ima raka

"Diagnosticirali so mi limfom. Bolezen, ki je zaradi obsežnih raziskav in dobrega avstrijskega sistema dobro ozdravljiva," je sporočil avstrijski minister in poudaril, da je zdaj pomembno, da takoj začne z ustreznim zdravljenjem.

Minister priznava, da bo zdravljenje še dodatno zapolnilo njegov urnik, zato bo nekatere obveznosti moral prestaviti. "Vendar bo zdravljenje organizirano tako, da bom lahko v celoti izpolnil svoje dolžnosti in odgovornosti."

61-letni Marterbauer velja za najbolj priljubljenega ministra v vladi, ki jo sicer vodi konservativna Ljudska stranka. Sam je član Socialdemokratske stranke.

Kakšno vrsto limfoma ima Marterbauer, v izjavi ni navedeno, prav tako ne, kakšno zdravljenje bo prestal. Tiskovni predstavnik ministra podrobnosti naknadno ni želel razkriti.

Podporo je kolegu izrazil tudi predsednik vlade. "V tem zate osebno težkem času ti zagotavljam podporo celotne zvezne vlade," je sporočil kancler Christian Stocker. Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je v odzivu na novico zapisal, da takšna odkritost zahteva veliko poguma. Ministru je zaželel veliko moči, samozavesti in hitro okrevanje.

Limfom je vrsta raka, ki se začne v celicah limfnega sistema, pogosto ga imenujejo tudi rak bezgavk.