Avstrijski preiskovalci več ur zasliševali Slovenca, ta je prvič prekinil molk

Avstrijski kriminalisti so v petek več ur zasliševali 31-letnega slovenskega državljana, ki ga je Slovenija izročila Avstriji.

Moškega je v ponedeljek prijela slovenska policija v Šentilju, potem ko je na parkirišču igralnice zagorelo njegovo osebno vozilo. V času pripora v Sloveniji osumljenec ni komuniciral s slovenskimi preiskovalci in se je zavil v molk. Zdaj po navedbah avstrijske policije kaže pripravljenost za sodelovanje in je kriminalistom dal določene informacije. Kaj točno je povedal, Avstrijci za zdaj ne razkrivajo. Kot so zapisali, morajo najprej njegove izjave preveriti.