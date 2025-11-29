Svetli način
Slovenija

Avstrijski preiskovalci več ur zasliševali Slovenca, ta je prvič prekinil molk

Gradec / Maribor, 29. 11. 2025 13.31

M.S.
Potem ko je Slovenija Avstriji izročila glavnega osumljenca v primeru izginotja mlade Avstrijke Stefanie, je avstrijska policija sporočila, da so po večurnem zaslišanju dosegli napredek v preiskavi. 31-letnik je prvič prekinil molk in po besedah preiskovalcev kaže vse večjo pripravljenost za sodelovanje. Policija je prejela nove sledi, iskanje pogrešane pa se bo nadaljevalo v Sloveniji.

Avstrijski kriminalisti so v petek več ur zasliševali 31-letnega slovenskega državljana, ki ga je Slovenija izročila Avstriji.

Moškega je v ponedeljek prijela slovenska policija v Šentilju, potem ko je na parkirišču igralnice zagorelo njegovo osebno vozilo. V času pripora v Sloveniji osumljenec ni komuniciral s slovenskimi preiskovalci in se je zavil v molk. Zdaj po navedbah avstrijske policije kaže pripravljenost za sodelovanje in je kriminalistom dal določene informacije. Kaj točno je povedal, Avstrijci za zdaj ne razkrivajo. Kot so zapisali, morajo najprej njegove izjave preveriti.

Iskanje pogrešane Avstrijke
Iskanje pogrešane Avstrijke FOTO: PU Maribor

Iskanje pogrešane Stefanie se medtem nadaljuje. Slovenska policija žensko iz Gradca že več dni išče s pomočjo dronov in psov. Na podlagi novih informacij, ki so jih prejeli med zaslišanjem, bodo zožili območje iskanja v Sloveniji.

31-letnik ostaja v pridržanju do nadaljnjega. Avstrijski organi so odredili pripor še dvema moškima iz družinskega kroga glavnega osumljenca zaradi nevarnosti oviranja pravosodja. Šlo naj bi za očima in brata 31-letnika.

Slovenija med 20 najsrečnejšimi državami sveta

