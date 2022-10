Avstrijski zunanji minister v Ljubljani o dvostranskih odnosih in prihodnosti EU

Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg je junija kot prvi zunanji minister katere od sosednjih držav po nastopu nove slovenske vlade. Sešel se je z gostiteljico, zunanjo ministrico Tanjo Fajon , sprejela pa sta ga tudi premier Robert Golob in predsednik republike Borut Pahor . Ministrica Fajon je odnose z Avstrijo, ki je po pomenu v vrhu med gospodarskimi partnerji Slovenije, junija označila za razvejane, prijateljske in zavezniške.

Ljubljana in Dunaj se sicer ne strinjata glede nekaterih vprašanj. Tako Avstrija ne vidi alternative nadzoru na slovensko-avstrijski meji, ki se Sloveniji po drugi strani ne zdi potreben.

Odprtih je tudi nekaj vprašanj glede manjšin. Slovenija se vseskozi spogleduje z notifikacijo Avstrijske državne pogodbe (ADP), Avstrija pa vztraja, da je to zaprta mednarodna pogodba, ki se ji Slovenija ne more pridružiti. Je pa Dunaj, kot je poudaril tudi Schallenberg, ne glede na to zavezan njenemu spoštovanju in zaveze jemlje resno.