Avto kot naložba? Narobe svet ali najboljša odločitev ta hip?

V negotovih časih energetske krize, inflacije in padanja vrednosti evra je nakup avtomobila ena najboljših investicij, saj cene vozil nenehno rastejo.

Energetska kriza, ki je zaradi vojne v Ukrajini preplavila in prestrašila staro celino, slabe gospodarske napovedi za države Evrope ter vse višja inflacija povzročajo, da vrednost evra vse bolj pada in glede na dolar beleži najnižje vrednosti v zadnjih dveh desetletjih. Visoka inflacija in padanje vrednosti denarja je edinstvena situacija, ki ji v tem prostoru že dolgo nismo bili priča.

icon-expand Clio FOTO: Arhiv ponudnika

Kam pametno naložiti denar, da ne bi izpuhtel? Zaradi padanja vrednosti denarja je povsem normalno, da v ospredje bolj in bolj stopa vprašanje, kaj naj storimo z njim. Ali je dovolj to, da samo malce počakamo na svetlejše čase in pozitivne trende, ki so morda že za ovinkom, ali pa je pametneje biti proaktiven in prisluženi denar nekam pametno naložiti, da ne bi njegova vrednost puhtela še naprej? Vsekakor je pametneje investirati kot pasivno čakati, saj tako svoj denar zaščitimo in z nadaljnjim padanjem evra po nepotrebnem ne izgubljamo tega, kar smo z velikim trudom zaslužili. Vendar je, tako kot vselej, tudi v teh časih izbira prave investicije negotova, ker so viri informacij, na podlagi katerih se lahko odločimo, pogosto vprašljivi, večina od nas pa premore zgolj omejeno finančno znanje in poznavanje resničnih gospodarskih dogajanj. Največje vprašanje je torej, kako najti zanesljivo in stabilno naložbo, ki bo prinašala donose in naš denar vsaj zmerno bogatila, da bomo brez skrbi. Ena takšnih naložbenih možnosti se odpira na področju, kjer je najbrž nikakor ne pričakujete.

icon-expand Nissan FOTO: Arhiv ponudnika

Vozila so vse bolj iskana, zato njihova cena raste Pojdimo od začetka: na trgu vozil se v zadnjih nekaj letih, vse od pojava koronavirusa, dogajajo pretresi, ki se le počasi umirjajo. Zaradi velikega pomanjkanja polprevodnikov, ki še vedno pesti in deloma hromi avtomobilsko proizvodnjo, iz tekočih trakov prihaja malo novih vozil, oziroma ta prihajajo počasneje. Polprevodniški čipi so namreč nujno potrebni pri izdelavi sodobnih vozil, ki potrebujejo čedalje več elektronike. Zaradi podaljšane dobave in naraščajočega povpraševanja, ki tako nastaja, nova vozila dosegajo vedno višje cene. Obenem pa strmo raste tudi povpraševanje po malo rabljenih vozilih. Ko investirate v nakup vozila, tako v resnici tudi zavarujete vrednost svojega denarja, kakorkoli čudno se to morda sliši. Drži, zdravi razum nas uči razmišljati drugače – ko kupimo avto, naj bo nov ali rabljen, ta takoj začne izgubljati vrednost. To dejstvo pa zaradi nasprotnih silnic, ki jih sproža izjemno povečano povpraševanje, ne drži več. Vozilo se od dneva nakupa naprej sicer res stara in kot izdelek objektivno izgublja vrednost, vendar veliko povpraševanje njegovo ceno dviga tako visoko, da vašemu avtomobilu vrednost v seštevku dejansko raste. Zato je nakup vozila danes premišljena oblika investicije. Če se torej sprašujete, kako obogatiti vrednost svojega denarja, je ena dobra možnost na dlani. Da bo stvar še bolj jasna in preverljiva, vam v grafiki na primeru rabljenega vozila prikazujemo, kako je v preteklem obdobju rasla njegova cena.

icon-expand Kia FOTO: Arhiv ponudnika