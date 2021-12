Avto krasen kot iz salona: Ohranjanje avta in motorja v popolnem stanju je veliko lažje s kompletom 240 zaponk

Na življenjsko dobo svojega avtomobila ali motocikla ne morete vplivati, na estetski videz pa zagotovo.

Ko gre za estetski videz avtomobila, ne pomeni le pločevine, ampak tudi plastiko. Kolikokrat ste se zataknili ob robnik in poškodovali odbijač? Zaščitna plastika pod avtomobilom visi in drsi ob cestišče, notranji paneli med vožnjo skoraj odpadajo ali vibrirajo? To so le nekatere malenkosti, ki so lahko frustrirajoče za vse lastnike avtomobilov. Na srečo lahko na te težave vplivate sami , ne da bi šli k dragim mojstrom.

Nova era estetskega vzdrževanja avtomobilov in motociklov Ko gre za notranjost avtomobila, sčasoma popustijo originalne zaponke, med vožnjo pa vi dobite brenčanje in vibriranje, spuščanje letvic pri odpiranju vrat, ločevanje oblazinjenih delov na vratih in prtljažniku, premikanje panelov okoli menjalnika in podobno. Da bi se izognili dodatnim stroškom in obiskom mojstra, se te težave vsekakor trudite prezreti, a že sama misel nanje v vas povzroča frustracije. Zdaj pa lahko vse popravite sami in svojemu pločevinastemu ljubljenčku povrnete stari sijaj. Hitro in enostavno lahko: - Zategnite vsak kos viseče plastike; - Zategnite kable, tako v notranjosti avtomobila kot pod pokrovom; - Zamenjajte stare obrabljene moznike; - Rešite problem ohlapnih odbijačev ali blatnikov; - Zategnite vso oblazinjenje v avtu.

>> Od zdaj naprej bo vaš pločevinasti ljubljenček videti, kot da je iz tovarne - poglejte, kako << Če ste se kdaj vprašali, koliko avtomobilskih in motociklističnih navdušencev porabijo za vzdrževanje svojih vozil, je odgovor - zelo malo. Ljubitelji avtomobilov komaj prenesejo škripanje in udarjanje v avtomobilu, ločene oblazinjene dele na vratih ali prtljažniku. Zgroženi so tudi nad najmanjšimi packami in se nanje takoj odzovejo. Seveda za to ne plačajo mojstru, njihova skrivnost se skriva v škatli, imenovani Tacker. Ta neverjetni komplet je sestavljen iz 240 zaponk s pripadajočim orodjem (en izvijač za zaponke, štirje plastični pomočniki za odvijanje in dostop do nedostopnih mest) in set vezic, ki se lahko uporabljajo za različne namene. Zaponke so na voljo v 16 različnih velikostih, ki bodo ustrezale vsem vašim potrebam, ne glede na model, ki ga vozite. Samo uporaba tega kompleta je tako preprosta, da boste v trenutku popravili in zategnili vse potrebne dele.

Kako in kje se Tacker postavi? Izjemno praktičen komplet 240 zaponk lahko uporabite kjer koli potrebujete! Samo izberite velikost sponke, ki vam ustreza. Začnite iz notranjosti svojega avtomobila in zategnite vsak kos plastike, zaradi katerega ste razočarani med vožnjo. Ne samo, da bo vaš avto dobil nov sijaj, ampak boste med vožnjo dobili tudi varnejše okolje, brez trkanja, vibriranja in šklepetanja. Zavežite in zategnite vsak kos plastike, ki ni na mestu, ko gre za zunanjost avtomobilov in motornih koles. Zahvaljujoč orodju, ki je priložen temu odličnemu kompletu, bo zategovanje odbijača zdaj potekalo gladko. >> Neverjetna izbira oblik in velikosti zaponk, ki bodo zadovoljile vse vaše potrebe << Pogosti obiski mojstra ter nakup vezic in zaponk ostajajo v daljni preteklosti. Odlično organiziran v zelo kakovostni škatli, bo zmanjšal možnosti izgube zaponk in bo vedno pri roki. V kompaktnem paketu ne zavzame veliko prostora in vam bo vedno na dosegu roke.

Nekatere dodatne stvari, ki vam jih bo Tacker zagotovil, so: - Stabilnost in varnost vozila med vožnjo; - Nevtralizacija frustrirajočega ropotanja plastike; - Dodatna zaščita za vaš avto in motocikel; - Spojne obroče za plošče, spojke za vrata, zaponke vratnih plošč; - Uporabljate ga lahko tudi z elektronskimi napravami, pohištvom in podobno. Kako do tega čudovitega kompleta s 50 % popustom? Tacker - komplet 240 zaponk s pripadajočim orodjem, ni mogoče najti v običajnih trgovinah. Ta neverjetni komplet je na voljo samo na spletu. Naročite ga lahko na uradni strani Flamingoshop. A presenečenj še ni konec! Trgovina Flamingoshop se je odločila razveseliti prvih 100 bralcev portala xxx in jim pripravila 50% popust. Ali še niste slišali za Flamingoshop? Je edinstvena trgovina, kjer so kupci vedno na prvem mestu. Zato skuša revolucionazirati online nakupovanje in dostopnost vsem.

