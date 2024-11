'Avto peljemo na servis, ko je pri nas kaj narobe, pa mislimo, bo že'

V Sloveniji bodo tudi letos organizirali dobrodelni Movember tek. Njegov namen ni tekmovanje, ampak promocija gibanja Movember, ob tem pa promocija in spodbujanje zdravega načina življenja, so na spletni strani zapisali organizatorji. Tek se bo 23. novembra začel na Prešernovem trgu. Tekači bodo krenili proti Tivoliju, nato na Ljubljanski grad in se ob koncu vrnili na Prešernov trg.

Cilj mednarodnega gibanja Movember je zato preprečevanje raka prostate in raka na modih ter preprečevanje samomorov. Od leta 2003 je gibanje Movember financiralo več kot 1250 projektov na področju zdravja moških po vsem svetu, so poudarili pri gibanju.

V mednarodnem gibanju Movember so na spletni strani opozorili, da moški v povprečju umrejo 4,5 leta prej kot ženske. Razloge je mogoče preprečiti, so poudarili.

V društvu Onkoman letos posebno pozornost namenjajo raku prostate, drugemu najpogostejšemu raku pri moških. Letno jih za njim pri nas zboli več kot 1.600, skoraj 500 pa umre. Napreduje zelo počasi, od nastanka bolezni do kliničnih znakov mine v povprečju od devet do sedemnajst let. Je pa zgodba Martina Lisca dokaz, kako lastna skrb za zdravje in zgodnje odkrivanje rešujeta življenja.

Po 50. letu se je Martin Lisec odločil, da bo spremljal vrednosti beljakovine v krvi, ki jo izloča prostata. Ne, ker bi imel značilne težave z uriniranjem, niti, ker bi imel raka prostate že kdo v družini. Ampak povsem preventivno. "Kontroliral sem se redno, na leto, dve leti. In letos 7. januarja, ko sem ponovno dal kri, je bila pa vrednost PSA-zelo povečana."

Stekle so preiskave, po biopsiji pa so mu v začetku junija potrdili diagnozo. Ker je psihoterapevt, mu je predhodno delo na sebi zelo pomagalo pri soočanju z boleznijo, pravi, na srečo je bila še v zgodnji fazi. "Nisem čutil nekega strahu, nisem čutil neke tesnobe, nisem čutil neke panike, ampak vseskozi sem občutil res nek tak globok mir, tudi na sam dan operacije, zaupal sem zdravnikom. Je sedaj seveda zadeva sanirana in upam, da tako ostane."

Svojo izkušnjo pa deli, da bi spodbudil moške k skrbi za zdravje. "Moj primer je takšen, da če se ne bi sam odločil za te korake, to pomeni za te preventivne preglede, če bi me torej šele telo samo opozorilo, je vprašanje, kako bi se vsa stvar razvijala."

Marsikateri moški še vedno s težavo obišče zdravnika, tudi ko se znaki že pojavijo, medtem opažajo v društvu Onkoman, pravi njihov predsednik Matej Pečovnik. "Gume zamenjamo pravi čas, avto peljemo na servis pravi čas, ko je pa pri nas kaj narobe, pa mislimo, da bo že. Ampak če v nas nastaja onkološka bolezen, vsak dan šteje."

V Onkomanu upajo, da bo nov presejalni program za prostato, ki je v pripravi, imenoval pa se bo Peter, zaživel v prihodnjih dveh, treh letih. In da se bodo moški na vabilo tudi odzvali. "Presejalni programi resnično rešujejo življenja in so zato tukaj, da nam pomagajo, da rake polovimo v nižjih stadijih, kar pomeni, da je terapija manj agresivna in kvaliteta življenja je po terapijah tudi boljša," poudarja Pečovnik.