Ko avto enkrat pristane v vodi, je praktično neuporaben

V zadnjem mesecu so v morju oziroma jezeru pristali štirje avtomobili s slovenskimi registrskimi tablicami. Potnike so rešili, avtomobile pa potegnili iz vode. A avto, ki je enkrat pristal v vodi, ni več varen in zato je neuporaben, pojasnjujejo strokovnjaki.

Poletje je čas brezskrbnosti, zabave in namakanja v morju. A v zadnjem času Slovenci vse preveč radi v morju namakamo tudi svoje jeklene konjičke. V zadnjem mesecu in pol smo tako poročali kar o štirih avtomobilih slovenskih registrskih tablic, ki so pristali v vodi.

Avtomobil v Blejskem jezeru FOTO: PGD Bled

Nazadnje se je nesrečni dogodek zgodil včeraj, ko je v Blejskem jezeru končal avtomobil, ker je voznik pozabil zategniti ročno zavoro. Dan prej je v pristanišču Drvenik v Makarski v morje zapeljal avto, ker naj bi voznik omedlel in mu ni uspelo ustaviti vozila. Junija pa sta v morju končala še dva avtomobila, eden v pristanišču v Splitu, drugi pa je zapeljal s pomola v Grabarju na Cresu. Vse štiri nesreče so se srečno končale, saj so se potniki oziroma vozniki rešili iz vode oziroma so jim to pomagali drugi. Pristojne službe so tudi avtomobile uspešno dvignile iz vode. A pojavlja se vprašanje, kaj se s takimi avtomobili zgodi? So sploh še vozni?

Slovenski avtomobil zapeljal v morje FOTO: 24sata

Kot pojasnjuje Anej Ferkoiz avtocentra Špan, je avto, ki enkrat pristane v vodi, neuporaben."Avtomobil ima na tisoče delov, in če je bila elektronika poškodovana in danes dela brezhibno, ni nujno, da bo tako delala tudi čez čas. Lahko se nam zgodi, da se bomo na avtocesti vozili 130 km/h in nam ravno takrat zataji senzor za nadzor volana," pojasnjuje in dodaja, da mora biti avtomobil izpraven, ko gre na cesto. "In avto, ki je bil dlje časa v morju nima praktično več možnosti, da bi bil uporaben." Tudi Jurij Kočar, vodja AMZS servisa, se strinja, da so taka vozila običajno poškodovana do te mere, da je vprašljiva sama varnost. "Poleg poškodb mehanskih sklopov, ki jih voda povzroči na kovino, bi izpostavil še poškodbe kompleksnih elektronskih komponent sklopov vozila, ki so tesno povezane s samo varnostjo vozila, npr. sistem zračnih blazin ali abs, zavorni sistem. Je pa seveda vse odvisno tudi od tega, v kakšni vodi smo avto poškodovali, do kakšne mere smo ga poškodovali in katere vrste to vozilo je, koliko ima opreme."

Skoda v morju na Cresu FOTO: 24sata