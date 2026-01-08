Avtobusa ni bilo, potniki zjutraj na burji zmrzovali pred avtobusno postajo

Kot je opisala naša bralka, bi moral torkov avtobus iz Kopra v Ljubljano odpeljati ob 5.45 uri. A ga sploh ni bilo. "Ker avtobus ni prišel, smo bili potniki prisiljeni čakati na naslednji avtobus, ki je odpeljal šele ob 7.00. Položaj je bil še posebej problematičen, saj se avtobusna postaja v Kopru odpre šele ob 6.30, kar pomeni, da smo morali več kot eno uro čakati na prostem, pri izredno nizkih temperaturah in burji. Takšne razmere so za potnike neprimerne in nesprejemljive," pripoveduje.
Zaradi situacije so bili nekateri potniki celo prisiljeni poiskati lasten prevoz, še dodaja.
Arriva: Uvedli smo notranji pregled
Na Arrivi so potrdili, da avtobusa ni bilo. "Potrjujemo, da odhod avtobusa ob 5.45 zaradi nepredvidenih operativnih težav žal ni bil izveden. Potnikom se za nastale nevšečnosti iskreno opravičujemo in obžalujemo morebitne težave, ki so jih zaradi tega doživeli." V zvezi z dogodkom so uvedli notranji pregled in ustrezne ukrepe za preprečevanje podobnih situacij v prihodnje, zagotavljajo. Kot so sicer poudarili, je naslednji avtobus na tej relaciji peljal ob 5.55 in je vozil po stari cesti.
A, kot pojasnuje naša sogovornica, potnikov o tem, da avtobusa sploh ne bo, zjutraj niso obvestili. Ker so sklepali, da morda le zamuja, saj se to po njenih besedah dogaja pogosto, se niso vkrcali na tistega, ki je pripeljal za njim in pelje po stari cesti. Potem pa jim ni preostalo drugega, kot da počakajo na avtobus, ki je odpeljal šele ob sedmi uri.
"Gre za jutranjo povezavo, na katero se potniki zanašamo zaradi delovnih, šolskih in drugih obveznosti. Neizveden odhod kaže na popolno pomanjkanje organizacije ter odgovornosti do uporabnikov javnega prevoza," še meni potnica.
DUJPP napoveduje portal za potnike in plačevanje s karticami
Na Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) smo zato, ker je očitno nastala zmeda predvsem zaradi pomanjkanja komunikacije, naslovili vprašanja, kaj so v času od obstoja družbe naredili za boljšo obveščenost potnikov, ki uporabljajo javni prevoz.
Kot so uvodoma pojasnili, je prevoznik v skladu s koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, dolžan potnike obveščati o izvajanju avtobusnih prevozov: "Potniki so o spremembah voznih redov obveščeni preko spletne strani, preko telefonskih informacij, z obvestili na avtobusnih postajah, odvisno od posameznega primera in prakse prevoznika za posamičen primer."
Kot zagotavljajo, se zavedajo izzivov koncesionarjev, ki jih ti imajo pri obveščanju potnikov, zato razvijajo portal za potnika, na katerem bodo zbrane vse informacije na enem mestu. Kot pojasnjujejo, bodo potniki lahko v prihodnosti vozila v živo spremljali in bili s tem obveščeni tudi o morebitnih zamudah. V DUJPP prevoznika ob neizvedbi vožnje pozovejo k poročanju, zakaj vožnja ni bila izvedena in ga opozorimo, da je dolžan potnikom podati pojasnila o neizvedbi in morebitne ostale informacije, ki jih potniki potrebujejo.
Kot so še povedali, v zadnjem obdobju beležijo zanemarljivo malo število neizvedenih prevozov: "Ker je promet živa stvar in odvisen od več dejavnikov, se kdaj tudi zgodi, da avtobusi ne odpeljejo predvidene vožnje v skladu z registriranimi voznimi redi, a je teh situacij odstotkovno gledano med vsemi zaznanimi kršitvami zelo malo."
Uporabniki javnega prometa se pritožujejo tudi, ker skorajda nikjer v medkrajevnem javnem prometu, vozovnic ni možno plačati s karticami. Kot napovedujejo na DUJPP, bodo kmalu izboljšali tudi to: "V kratkem bomo uvedli testno plačevanje s plačilno kartico na relaciji Brnik – Ljubljana, postopoma pa bo tak način plačevanja v medkrajevnem javnem potniškem prometu uveden tudi po celotni Sloveniji."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.