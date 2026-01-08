Avtobusa ni bilo, potniki zjutraj na burji zmrzovali pred avtobusno postajo

Kot je opisala naša bralka, bi moral torkov avtobus iz Kopra v Ljubljano odpeljati ob 5.45 uri. A ga sploh ni bilo. "Ker avtobus ni prišel, smo bili potniki prisiljeni čakati na naslednji avtobus, ki je odpeljal šele ob 7.00. Položaj je bil še posebej problematičen, saj se avtobusna postaja v Kopru odpre šele ob 6.30, kar pomeni, da smo morali več kot eno uro čakati na prostem, pri izredno nizkih temperaturah in burji. Takšne razmere so za potnike neprimerne in nesprejemljive," pripoveduje.

Avtobus družbe Arriva FOTO: Bobo

Zaradi situacije so bili nekateri potniki celo prisiljeni poiskati lasten prevoz, še dodaja.

Arriva: Uvedli smo notranji pregled

Na Arrivi so potrdili, da avtobusa ni bilo. "Potrjujemo, da odhod avtobusa ob 5.45 zaradi nepredvidenih operativnih težav žal ni bil izveden. Potnikom se za nastale nevšečnosti iskreno opravičujemo in obžalujemo morebitne težave, ki so jih zaradi tega doživeli." V zvezi z dogodkom so uvedli notranji pregled in ustrezne ukrepe za preprečevanje podobnih situacij v prihodnje, zagotavljajo. Kot so sicer poudarili, je naslednji avtobus na tej relaciji peljal ob 5.55 in je vozil po stari cesti. A, kot pojasnuje naša sogovornica, potnikov o tem, da avtobusa sploh ne bo, zjutraj niso obvestili. Ker so sklepali, da morda le zamuja, saj se to po njenih besedah dogaja pogosto, se niso vkrcali na tistega, ki je pripeljal za njim in pelje po stari cesti. Potem pa jim ni preostalo drugega, kot da počakajo na avtobus, ki je odpeljal šele ob sedmi uri. "Gre za jutranjo povezavo, na katero se potniki zanašamo zaradi delovnih, šolskih in drugih obveznosti. Neizveden odhod kaže na popolno pomanjkanje organizacije ter odgovornosti do uporabnikov javnega prevoza," še meni potnica.

DUJPP napoveduje portal za potnike in plačevanje s karticami