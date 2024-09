Avtobusi LPP bodo po novem vozili do Domžal

Liniji Ljubljanskega potniškega prometa 12D in 21D bosta s 1. oktobrom občutno skrajšali pot med Domžalami in Ljubljano, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Linija 21D pa bo povečala dostopnost predvsem za prebivalce Ihana, omogočila jim bo hitrejšo povezavo do Ljubljane in prestop tudi na druge avtobuse.

Novi liniji, ki sta rezultat sodelovanja med Mestno občino Ljubljana, Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, Občino Domžale in Ljubljanskim potniškim prometom (LPP), prinašata boljšo povezanost Ljubljane z okolico in prispevata k uresničevanju ciljev trajnostne mobilnosti v Ljubljani, so prepričani na Mestni občini Ljubljana.

"Po skoraj dveh desetletjih smo uspeli, da je integrirana linija LPP vzpostavljena vse do Domžal. In ne samo ena, kar dve. Skupaj smo dokazali, da se dandanes da povezovati, sodelovati, si prisluhniti in pomagati," je ob današnji otvoritveni vožnji dejala županja Domžal Renata Kosec. Pristojni so prepričani, da je uvedba novih linij pomemben korak v smeri nadaljnje integracije javnega prevoza, kjer lahko potniki potujejo in prestopajo med različnimi vrstami javnega prevoza z enotno vozovnico.

"Do sedaj so bile integrirane le subvencionirane vozovnice med medkrajevnim in mestnim prevozom, sedaj pa uvajamo še delavske vozovnice. S tem bomo omogočili, da bodo vse vozovnice veljale tako v medkrajevnem kot v mestnem prometu Ljubljane. To je velik korak k poenostavitvi potovanj in verjamem, da bo takšna integracija v prihodnje zaživela tudi v drugih mestih po Sloveniji," je dejal minister Bojan Kumer.

Ljubljanski župan Zoran Janković je ob današnji otvoritveni vožnji izpostavil, da bodo Domžale že deveta občina, v kateri bo javni potniški promet izvajal LPP.

Zaradi uvedenih novih linij pa so na LPP-ju uvedli še nekatere spremembe, in sicer obstoječo linijo 12 bo nadomestila linija 24 (BTC – Atlantis – Vevče – Žale), ki bo podaljšana z delom trase linije 12 do Žal z obračališčem na Štajerski cesti pri stadionu Stožice. Spreminja se tudi linija 21, ki povezuje Dunajsko cesto z Gameljnami, nadomestila jo bo linija 28, ki bo potekala na relaciji Črnuče – Gameljne – Črnuče. Vse ostale spremembe pa so objavljene tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.