Kakšne so sankcije za vožnjo brez vozovnice in kje je javni prevoz brezplačen?

Potem ko smo poročali, da se mora dijakinja, ki se je na avtobusu LPP v Ljubljani enkrat peljala brez vozovnice, zglasiti na sodišču, saj so nadzorniki zaradi protipravno pridobljene koristi v višini 1,30 evra proti njej sprožili postopek, smo preverili, kako so sankcije za vožnjo brez vozovnic urejene pri drugih prevoznikih.

Arriva: Primera, ki bi ga obravnavalo sodišče, še nismo imeli

Mestne avtobusne prevoze v Kranju, Kopru, Novemu mestu, Piranu, Ptuju, Škofji Loki in nekaj dni tudi še na Jesenicah izvaja družba Arriva.

Kot so nam sporočili, imajo z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje javnega potniškega medkrajevnega prometa, kar pomeni, da prevoze izvajajo skladno z zahtevami naročnika. V medkrajevnem javnem avtobusnem prometu ni enotne cene za vse prevoze, temveč je cena odvisna od linije in razdalje, ki jo potnik izbere. Pravice in obveznosti potnikov določajo splošni prevozni pogoji, ki so oblikovani skladno s področnimi zakoni in akti.

Potniki v medkrajevnem prometu lahko uporabljajo listne ali terminske vozovnice. Potniku, ki uporablja prevoz, nima pa veljavne vozovnice, se zaračuna petkratna voznina od vstopne do ciljne postaje. Če potnik voznine ne želi plačati, nima pravice do prevoza in mora zapustiti vozilo. V primeru, da pride do zlorab vozovnic, pa imetnikom odvzamemo terminsko kartico oziroma ravnamo skladno z Zakonom o prevozih, pojasnjujejo.

"Pri osnovnošolcih seveda upoštevamo posebne okoliščine. Osnovnošolci namreč v večini primerov uporabljajo posebno organiziran avtobusni prevoz med domom in šolo. Razumemo, da se osnovnošolci še navajajo na odgovornosti, in skladno s tem tudi ravnamo. Zato prevoz lahko uporabijo tudi, če se jim zgodi, da pozabijo doma terminsko vozovnico in pri sebi nimajo denarja za plačilo prevoza na relaciji med domom in šolo," so zapisali.

V letu 2023 so obravnavali 163 primerov vožnje brez vozovnice, od tega 72 pri mladoletnikih. Primera, ki bi ga obravnavalo sodišče, še niso imeli.