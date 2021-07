Avtobusne čakalnice postale majhne vaške knjižnice

Avtobusne čakalnice v marsikaterem kraju samevajo ali propadajo. Tako je bilo tudi po kraških vaseh, dokler jih niso začeli spreminjati v čitalnice. Te nekoč zapuščene prostore so prostovoljno uredili in jih napolnili s podarjenimi knjigami. Nastale so majhne vaške knjižnice, ki so odprte ob vseh urah in vse dni v letu, obenem pa so postale zatočišča turistov in kraj druženja.

icon-expand