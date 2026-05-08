Zakaj delavcev na avtocesti ni vedno, ko se peljete mimo?

Po naši objavi Darsovega odgovora, da dela na dolgotrajnem delovišču Postojna na primorski avtocesti, ki se je v zadnjih dneh po dveh odmevnih prometnih nesrečah znašlo v središču pozornosti javnosti, potekajo tudi ob koncih tedna in praznikih, smo v uredništvo dobili replike, češ da mimovozeči vozniki takrat tam ne opazijo nikogar.

Darsov vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost Zvonko Zavasnik je v oddaji 24UR ZVEČER na očitke, da gradbišča ponekod samevajo, odgovoril, da so gradbišča kdaj res prazna "kakšno uro prej, kot bi si želeli", a dodal, da morajo tudi izvajalci gradbenih del upoštevati delovno zakonodajo in da na samo trajanje zapor vpliva več dejavnikov. Navedel je, da Dars že zdaj 40 odstotkov vzdrževalnih del, kot sta košnja trave in popravilo ograj, opravi ponoči.

Dars smo zato prosili, da nekoliko bolj podrobno pojasni časovnico opravljanja del na tovrstnih avtocestnih gradbiščih. Kakšne zahteve so postavljene pogodbenim izvajalcem glede tega in kako se ob začetku nekega projekta sploh določi trajanje večmesečne delovne zapore?

130 dni najdaljše delovne zapore

Pripravljalna dela za vzpostavitev delovne zapore med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Razdrto so stekla v zadnjih dneh februarja. Takrat so tudi napovedali, da bo promet tam potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste vse do sredine julija.

Na Darsu pojasnjujejo, da se ob izdelavi projektne dokumentacije – glede na vrsto in obseg del, faznost izvajanja del v povezavi z možnostjo vzpostavitve različnih tipov zapor in tehnološkega trajanja posameznih del – določi čas, ki je potreben za izvedbo pogodbenih del in posledično čas trajanja delovne zapore oz. posamezne faze.

Projekt rekonstrukcije avtocestnega odseka Unec–Postojna–Razdrto je razdeljen na tri glavne faze. Med drugim gre za rekonstrukcijo avtoceste in zamenjavo mostu Pivka – zrušitev obstoječega in izgradnja novega: "V praksi sta to dva mostova, na vsakem smernem vozišču avtoceste eden, rekonstrukcija objektov, menjava prometne opreme," naštevajo pri Darsu. Razširiti nameravajo odstavni pas in postaviti nove odstavne niše ob počasnem pasu proti Ljubljani.

Zaradi velikega obsega gradbenih del je rekonstrukcija posameznega smernega vozišča pod prometno zaporo C2+2 časovno najdaljša, ki traja več mesecev, v tem primeru 130 dni.

Delo v svetlem delu dneva

"Z izvajalsko pogodbo je določeno, da se dela izvajajo ves svetli del dneva, vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih," vztrajajo na Darsu. "Dela se izvajajo v eni izmeni, v poletnem času pa v dveh izmenah oziroma v podaljšani izmeni, ves svetli del dneva. Dela se trenutno izvajajo od 7. do 19. ure, odvisno od vrste del, števila delovnih skupin izvajalca oziroma razpoložljivih kapacitet," pravijo.

Pogosto je slišati primerjave s tujino, da se na tamkajšnjih avtocestah gradi in obnavlja 24 ur na dan, čeprav je tudi tam v veljavi delovnopravna zakonodaja EU. A Dars zatrjuje, da se po njihovih podatkih pri velikih infrastrukturnih projektih tudi v tujini srečujejo s povsem enako situacijo. "Marsikatera dela se tako v tujini kot pri nas opravljajo tudi ponoči, pa vendar v večini primerov ne gre za večmesečno ali večletno izvajanje del 24 ur na dan," pravijo.

Zakaj ne tudi ponoči?

Glavne omejitve nočnega dela so povezane s povzročanjem hrupa pri izvajanju del: "Tako s samo mehanizacijo na gradbišču kot tudi s transporti materialov na gradbišče. Glede na to, da so avtoceste redko odmaknjene od naselij, se s tem srečujemo praktično pri vseh projektih," pojasnjujejo na Darsu. Dodatno omejitve nastajajo z dobavo svežih materialov, kot sta beton in asfalt.

"Na splošno pa je treba razumeti, da gre za opravljanje del na prostem, pod vsakokratnimi vremenskimi pogoji. Težavno je zagotavljanje ustrezne osvetlitve za izvedbo del na več kilometrov dolgem gradbišču, pri čemer ta ista osvetlitev ne sme motiti odvijanja prometa," opozarjajo. Kot pravijo, imajo dela pod takšnimi pogoji nižjo učinkovitost, večje je tudi tveganje za nastanek nesreč.

Zanimala nas je tudi ocena, za koliko bi se čas trajanja delovnih zapor skrajšal, če bi se kljub vsemu delalo vseh sedem dni v tednu 24 ur na dan? "To je težko oceniti na splošno, saj obstaja več omejitev glede izvajanja del 24/7. Zato imamo s pogodbo predvideno, da se izkoristi celoten svetli del dneva," se glasi Darsov odgovor. "Za določena dela, ki jih je tehnološko možno izvajati v nočnem času, pa izvajalec pridobi potrditev s strani našega pogodbenega nadzornega inženirja na posameznem projektu obnove," dodajajo.

Na tem delovišču je okoli 100 ljudi

Glede na njihove navedbe pri Postojni v teh dneh dela okoli 100 ljudi. "Trenutno je na omenjenem gradbišču prisotnih približno 60 delavcev in približno 40 strojnikov, ki upravljajo z gradbeno mehanizacijo – kamioni, bager, valjar, freza, greder, demper, stroj za podbijanje," pravijo.

Vodilni partner pri obnovi tega avtocestnega odseka je konzorcij Kolektor CPG, partnerja sta še CPK in GP Krk. Delovno silo zagotavljajo tudi podizvajalci in kooperanti. Se pa tudi na Darsu pridružujejo trenutnemu splošno znanemu mnenju, kot pravijo, da je kadrovski bazen podhranjen: "Ne samo v naši državi, ampak tudi širše v Evropi. To nakazuje tudi prisotnost delavcev iz t. i. držav tretjega sveta," še izpostavljajo.

Hkrati se dela na vseh koncih Slovenije

Delovišče pri Ravbarkomandi sta v zadnjih dneh na naslovnice izstrelili nedeljsko trčenje več vozil, po katerem je posredoval tudi helikopter, in prevrnjeni tovornjak s svinjskimi polovicami, zaradi katerega je bila primorska avtocesta zaprta kar 11 ur.

Na tem odseku se je od začetka postavitve delovne zapore sicer zgodilo okoli 50 prometnih nesreč.

Ni pa to edino gradbišče, mimo katerega se prebijajo vozniki na slovenskem avtocestnem križu. Vozniki že drugo gradbeno sezono izgubljajo živce na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah, zaradi širitve te avtoceste v šestpasovnico do Domžal zastoji hromijo vse do ljubljanske obvoznice.

