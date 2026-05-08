Slovenija

Zakaj delavcev na avtocesti ni vedno, ko se peljete mimo?

Postojna, 08. 05. 2026 08.42 pred 14 minutami 5 min branja 13

Avtor:
Tina Hacler
Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani

Kadar se pot voznikov zaradi gradbišča na avtocesti zavleče, se začnejo glave ozirati k gradbenim strojem in preštevanju delavcev ob njih. Zakaj jih je tako malo, zakaj se zapore vlečejo več mesecev, če bi delali tudi ponoči, bi šlo hitreje, bentijo. Kako odgovarja Dars? Košnja trave in popravilo ograj da, večmesečno izvajanje del 24 ur na dan ne, noč nosi svoje omejitve. Delovno silo zagotavljajo tudi podizvajalci in kooperanti, tudi na Darsu pa pritrjujejo širši evropski sliki, da je kadrovski bazen podhranjen.

Po naši objavi Darsovega odgovora, da dela na dolgotrajnem delovišču Postojna na primorski avtocesti, ki se je v zadnjih dneh po dveh odmevnih prometnih nesrečah znašlo v središču pozornosti javnosti, potekajo tudi ob koncih tedna in praznikih, smo v uredništvo dobili replike, češ da mimovozeči vozniki takrat tam ne opazijo nikogar.

FOTO: Bobo

Darsov vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost Zvonko Zavasnik je v oddaji 24UR ZVEČER na očitke, da gradbišča ponekod samevajo, odgovoril, da so gradbišča kdaj res prazna "kakšno uro prej, kot bi si želeli", a dodal, da morajo tudi izvajalci gradbenih del upoštevati delovno zakonodajo in da na samo trajanje zapor vpliva več dejavnikov. Navedel je, da Dars že zdaj 40 odstotkov vzdrževalnih del, kot sta košnja trave in popravilo ograj, opravi ponoči.

Dars smo zato prosili, da nekoliko bolj podrobno pojasni časovnico opravljanja del na tovrstnih avtocestnih gradbiščih. Kakšne zahteve so postavljene pogodbenim izvajalcem glede tega in kako se ob začetku nekega projekta sploh določi trajanje večmesečne delovne zapore?

130 dni najdaljše delovne zapore

Pripravljalna dela za vzpostavitev delovne zapore med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Razdrto so stekla v zadnjih dneh februarja. Takrat so tudi napovedali, da bo promet tam potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste vse do sredine julija.

Na Darsu pojasnjujejo, da se ob izdelavi projektne dokumentacije – glede na vrsto in obseg del, faznost izvajanja del v povezavi z možnostjo vzpostavitve različnih tipov zapor in tehnološkega trajanja posameznih del – določi čas, ki je potreben za izvedbo pogodbenih del in posledično čas trajanja delovne zapore oz. posamezne faze.

FOTO: Bobo

Projekt rekonstrukcije avtocestnega odseka Unec–Postojna–Razdrto je razdeljen na tri glavne faze. Med drugim gre za rekonstrukcijo avtoceste in zamenjavo mostu Pivka – zrušitev obstoječega in izgradnja novega: "V praksi sta to dva mostova, na vsakem smernem vozišču avtoceste eden, rekonstrukcija objektov, menjava prometne opreme," naštevajo pri Darsu. Razširiti nameravajo odstavni pas in postaviti nove odstavne niše ob počasnem pasu proti Ljubljani.

FOTO: Aljoša Kravanja

Zaradi velikega obsega gradbenih del je rekonstrukcija posameznega smernega vozišča pod prometno zaporo C2+2 časovno najdaljša, ki traja več mesecev, v tem primeru 130 dni.

Delo v svetlem delu dneva

"Z izvajalsko pogodbo je določeno, da se dela izvajajo ves svetli del dneva, vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih," vztrajajo na Darsu. "Dela se izvajajo v eni izmeni, v poletnem času pa v dveh izmenah oziroma v podaljšani izmeni, ves svetli del dneva. Dela se trenutno izvajajo od 7. do 19. ure, odvisno od vrste del, števila delovnih skupin izvajalca oziroma razpoložljivih kapacitet," pravijo.

FOTO: Bobo

Pogosto je slišati primerjave s tujino, da se na tamkajšnjih avtocestah gradi in obnavlja 24 ur na dan, čeprav je tudi tam v veljavi delovnopravna zakonodaja EU. A Dars zatrjuje, da se po njihovih podatkih pri velikih infrastrukturnih projektih tudi v tujini srečujejo s povsem enako situacijo. "Marsikatera dela se tako v tujini kot pri nas opravljajo tudi ponoči, pa vendar v večini primerov ne gre za večmesečno ali večletno izvajanje del 24 ur na dan," pravijo.

Zakaj ne tudi ponoči?

Glavne omejitve nočnega dela so povezane s povzročanjem hrupa pri izvajanju del: "Tako s samo mehanizacijo na gradbišču kot tudi s transporti materialov na gradbišče. Glede na to, da so avtoceste redko odmaknjene od naselij, se s tem srečujemo praktično pri vseh projektih," pojasnjujejo na Darsu. Dodatno omejitve nastajajo z dobavo svežih materialov, kot sta beton in asfalt.

"Na splošno pa je treba razumeti, da gre za opravljanje del na prostem, pod vsakokratnimi vremenskimi pogoji. Težavno je zagotavljanje ustrezne osvetlitve za izvedbo del na več kilometrov dolgem gradbišču, pri čemer ta ista osvetlitev ne sme motiti odvijanja prometa," opozarjajo. Kot pravijo, imajo dela pod takšnimi pogoji nižjo učinkovitost, večje je tudi tveganje za nastanek nesreč.

FOTO: Bobo

Zanimala nas je tudi ocena, za koliko bi se čas trajanja delovnih zapor skrajšal, če bi se kljub vsemu delalo vseh sedem dni v tednu 24 ur na dan? "To je težko oceniti na splošno, saj obstaja več omejitev glede izvajanja del 24/7. Zato imamo s pogodbo predvideno, da se izkoristi celoten svetli del dneva," se glasi Darsov odgovor. "Za določena dela, ki jih je tehnološko možno izvajati v nočnem času, pa izvajalec pridobi potrditev s strani našega pogodbenega nadzornega inženirja na posameznem projektu obnove," dodajajo.

Na tem delovišču je okoli 100 ljudi

Glede na njihove navedbe pri Postojni v teh dneh dela okoli 100 ljudi. "Trenutno je na omenjenem gradbišču prisotnih približno 60 delavcev in približno 40 strojnikov, ki upravljajo z gradbeno mehanizacijo – kamioni, bager, valjar, freza, greder, demper, stroj za podbijanje," pravijo.

FOTO: Luka Kotnik

Vodilni partner pri obnovi tega avtocestnega odseka je konzorcij Kolektor CPG, partnerja sta še CPK in GP Krk. Delovno silo zagotavljajo tudi podizvajalci in kooperanti.

Se pa tudi na Darsu pridružujejo trenutnemu splošno znanemu mnenju, kot pravijo, da je kadrovski bazen podhranjen: "Ne samo v naši državi, ampak tudi širše v Evropi. To nakazuje tudi prisotnost delavcev iz t. i. držav tretjega sveta," še izpostavljajo.

Hkrati se dela na vseh koncih Slovenije

Delovišče pri Ravbarkomandi sta v zadnjih dneh na naslovnice izstrelili nedeljsko trčenje več vozil, po katerem je posredoval tudi helikopter, in prevrnjeni tovornjak s svinjskimi polovicami, zaradi katerega je bila primorska avtocesta zaprta kar 11 ur.

FOTO: Bobo

Na tem odseku se je od začetka postavitve delovne zapore sicer zgodilo okoli 50 prometnih nesreč.

Ni pa to edino gradbišče, mimo katerega se prebijajo vozniki na slovenskem avtocestnem križu. Vozniki že drugo gradbeno sezono izgubljajo živce na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah, zaradi širitve te avtoceste v šestpasovnico do Domžal zastoji hromijo vse do ljubljanske obvoznice.

Trenutno hkrati potekajo tudi dela na vipavski hitri cesti H4 med Nanosom in Vrtojbo. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Jesenice zahod, prihodnji teden pa se začne še obsežna preplastitev vozišča med Naklim in Vodicami, ki bo trajala vse do avgusta.

promet avtocesta postojna delovišče zapora ravbarkomanda

KOMENTARJI13

Omreznina2024
08. 05. 2026 08.56
Prvo kot prvo, bi morali vezat plače vodilnim na Darsu in vodjem, da v prvem primeru večjih zastojev, jim gre plača dol za 10 %, drugič za 20 %, tretjič jih odstavit ter terjat od njih povzročeno škodo in zamenjat na 2 nivoja nižjo delovno mesto. Da se delo zavleče za dvojni rok, je kriva tudi politika, ,ki dopušča z aneksi filanje nekomu v žepe, mistrica bi morala maretialno in kazensko odgovarjat.
skuripanda burns
08. 05. 2026 08.55
"tudi na Darsu pa pritrjujejo širši evropski sliki, da je kadrovski bazen podhranjen"... Če ne bi odpirali sto gradbišč naenkrat in bi VSO delovno silo dali na eno samo gradbišče hkrati, problemov ne bi bilo, delavcev bi bilo dovolj za triizmensko delo, gradbišče pa bi zaključilo z deli v desetini časa, kot ga danes nasvaljkajo. Nato se VSI HKRATI premaknejo na novo gradbišče, staro gradbišče se pa odpre za promet v rekordnem času. Ampak ne... po DARSovo je treba imeti zapore na stotih cestnih odsekih hkrati, na vsakem odseku pa dela vleči najmanj pol leta... Najbrž je na upravi DARSa strah, da bi se v primeru, da bi svoje delo opravljali učinkovito, komu lahko zdelo, da jih je tam preveč.
marsikdo
08. 05. 2026 08.55
Resnično se ne spomnim, da bi se kdaj peljal po naših AC in ne bi naletel na dela na cesti. No, ne ravno na dela, bolj na gradbišče.
tincoop
08. 05. 2026 08.55
V normalni državi bi vodstvo Darsa bilo v zaporu.
Potouceni kramoh
08. 05. 2026 08.54
Saj veterinarjev tut ni bilo na spregled to pa zato ker so bili nacdan takoj ko praznikih še vsi z nogami v morju.
Lolekman9875
08. 05. 2026 08.54
Vedno je dober izgovor ko so pa milijonski dobicki je pa vrhunsko
Jak Tobim
08. 05. 2026 08.54
toliko - sam bom ostal na stari terminologiji, ker je novodobna pač prebrutalna - neresnic lahko prebereš samo še v prispevkih s protijudovsko tematiko. če niamjo delavcev, potem se ne odpre pet delovišče ampak samo enega. delaš enega, končaš, potem pričneš z naslednjim. hrati ne zapreš 10 km odsek avtoceste za delo na 100 m. zapreš samo 500m, kar je z vidika varnosti popolnoma dovolj. ker pa nisem bogato preplačan, da dajem rešitve se tukaj ustavim. sedaj p anazaj k prvemu stavku.
Houdre
08. 05. 2026 08.53
Ne da jih ne vidimo vedno…ampak prakticno nikoli
V SHESHELJ
08. 05. 2026 08.52
Odgovor je sila enostaven... kot pri privatnikih naredis takole...zacnes z delom, skopljes malo tu, in odpres naprej novo gradbisce...nato spet malo zrijes in gres na naslednje zarisano gradbisce... na kar se pokaze se cca 3-4 moznosti dela...in zopet...potem se cez 10 dni vrnes na prvega, pa potem malo na cetrtega...in tako krozis, ohranjas delo, vleces denar na 9ih koncih, narjeno pa bolj nic. Simpl ko pasulj...
jozefStefan
08. 05. 2026 08.51
Glede na pomembnost projekta, bi se moralo delati 4 izmene oz. "Ruski turnos"..
jutri_pa_res
08. 05. 2026 08.50
Dela na tako pomembnih cestah bi morali opravljati v izmenah s polno paro 24/7, v petek in svetek. Tako pa v nedeljo ali praznik recimo ne vidiš nikjer žive duše, mimo praznih gradbišč pa leze dvajsetkilometrska kolona…Ne vem za sobote ali ponoči. V pogodbe dati toliko kratke roke in visoke penale, da bi bili izvajalci v to primorani, seveda bo nekaj dražje, ker tudi ljudi je treba potem primerno plačati (izmenski, nočni in nedeljski dodatek). Najceneje seveda je pol leta delati 8 ur na dan, lepo podnevi, brez nedelj in praznikov, za zamude kriviti vreme, za nesreče pa voznike…V Italiji se na AC dela cele noči, pri nas pa sami izgovori…Ni delovne sile? Halo, saj ni treba delati na 10 gradbiščih naenkrat, dajte vso kapaciteto na eno ali dve in končajte na hitro…
Oblastljudstvu
08. 05. 2026 08.48
Ne nakladajte. Kooperanti gor ali dol. Pripeljejo stroje, zato da tam stojijo in nabirajo ure. Potem se pa čudite zakaj je vsak projekt tako drag. #dodaj klavzulo
Oblastljudstvu
08. 05. 2026 08.47
jedupančpil
08. 05. 2026 08.46
zato, ker en kaka, drugi lula, tretji je na malci, četrtega pa ni.
