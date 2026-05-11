Avtocestna (ne)varnost pred vlado in javnostjo

Po zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu je Bratuškova v petek sklicala sestanek s pristojnimi, pred nadaljnjimi koraki bo počakala na poročila, ki jih ji morajo dostaviti danes, je spomnila v današnji izjavi za javnost ob robu izredne seje DZ.

Na sestanku je od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor z zoženji ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišče pri Postojni.

Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Glede mnenja Obrtno-podjetniške zbornice, da naj med drugim omejijo število delovišč na avtocestah, je Bratuškova danes dejala, naj se zbornice med seboj uskladijo in pošljejo usklajen predlog. Nekateri ocenjujejo, da je del preveč, drugi premalo, nekateri predlagajo, naj delavci več delajo ponoči, drugi pa, naj tovornjaki več vozijo ponoči, je dodala.