Avtocestna (ne)varnost pred vlado in javnostjo

Po zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu je Bratuškova v petek sklicala sestanek s pristojnimi, pred nadaljnjimi koraki bo počakala na poročila, ki jih ji morajo dostaviti danes, je spomnila v današnji izjavi za javnost ob robu izredne seje DZ.
Na sestanku je od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor z zoženji ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišče pri Postojni.
Glede mnenja Obrtno-podjetniške zbornice, da naj med drugim omejijo število delovišč na avtocestah, je Bratuškova danes dejala, naj se zbornice med seboj uskladijo in pošljejo usklajen predlog. Nekateri ocenjujejo, da je del preveč, drugi premalo, nekateri predlagajo, naj delavci več delajo ponoči, drugi pa, naj tovornjaki več vozijo ponoči, je dodala.
Potem ko je v delovni zapori pri Postojni v začetku meseca prišlo do dveh večjih prometnih nesreč, je vlada ministrstvoma za infrastrukturo in za notranje zadeve ter Darsu naložila pripravo poročila o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah.
