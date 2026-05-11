Slovenija

Avtocestna (ne)varnost pred vlado in javnostjo

Ljubljana, 11. 05. 2026 17.59 pred 52 minutami 1 min branja 1

Avtor:
T.H. STA
Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani

Dars, policija in prometni inšpektorat morajo na infrastrukturno ministrstvo dostaviti poročilo glede prometne varnosti na deloviščih na avtocestah. "Poročila bomo strnili v enoten dokument, s katerim bomo v četrtek seznanili vlado in nato tudi javnost," je napovedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki opravlja tekoče posle.

Po zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu je Bratuškova v petek sklicala sestanek s pristojnimi, pred nadaljnjimi koraki bo počakala na poročila, ki jih ji morajo dostaviti danes, je spomnila v današnji izjavi za javnost ob robu izredne seje DZ.

Na sestanku je od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor z zoženji ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišče pri Postojni.

Glede mnenja Obrtno-podjetniške zbornice, da naj med drugim omejijo število delovišč na avtocestah, je Bratuškova danes dejala, naj se zbornice med seboj uskladijo in pošljejo usklajen predlog. Nekateri ocenjujejo, da je del preveč, drugi premalo, nekateri predlagajo, naj delavci več delajo ponoči, drugi pa, naj tovornjaki več vozijo ponoči, je dodala.

Potem ko je v delovni zapori pri Postojni v začetku meseca prišlo do dveh večjih prometnih nesreč, je vlada ministrstvoma za infrastrukturo in za notranje zadeve ter Darsu naložila pripravo poročila o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

proofreader
11. 05. 2026 18.49
Golob je ukinil avtocestno policijo. Število mrtvih na cestah je po letih padanja pričelo spet rasti.
bibaleze
