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Slovenija

Avtocestna policija se vrača. Kdaj?

Ljubljana, 05. 06. 2026 20.01 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
Tanja Volmut
Avtocestna Policija

Na avtoceste se vrača avtocestna policija, je napovedal notranji minister Franci Matoz. Pred petimi leti je avtocestno policijo po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova zaradi kadrovske podhranjenosti policije ukinila. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. Kdaj pa bi avtocestno policijo lahko spet dobili?

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KOMENTARJI8

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blue3dragon
05. 06. 2026 21.47
Ne vem, kje bodo dobili policiste? Večina postaj več ne more zagotavljati normalnega dela...
Odgovori
0 0
stanga123
05. 06. 2026 21.47
Naj se vozijo po delovnih odsek8h in kaznujejo predvsem tujce ki se veselo sproščajo po naših delivnih zaporah.ker se kucci nemorejo
Odgovori
0 0
Svetec 2021
05. 06. 2026 21.42
Za določene spet morajo vodstvena delavna mesta ustanovit in ljudem metat pesek v oči. V čem pa je razlika ali je patrulja prometne policije na avtocesti ali patrulja avtocestene....še vedno je to ena patrulja.
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-1
0 1
toncek baloncek
05. 06. 2026 21.28
Prvo je potrebno zagotovit kader na postaje, kjer vsakodnevno vlamlajo v hise, ter zmanjsat birokracijo da mi policist na prometni ne pise zapisnika 2h, potem pa ni cudno da jih sploh ni na terenu
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+4
4 0
periot22
05. 06. 2026 20.51
Za lupljenje navadnih poštenih ljudi, naj gredo v Novo mesto tam je dela ogromno!!!!!!!!!
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+1
3 2
odpisani zasedli vlado
05. 06. 2026 20.05
Zopet se postavlja vprašanje ali bo ta policija res za nadzor varnosti ali samo za še večje guljenje poštenih voznikov kot,da se že ne gulijo na vsakem koraku pogosto že celo na kolovoznih cestah katere sploh niso prometne.
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+0
3 3
Splash71
05. 06. 2026 21.38
Kaj pomeni guljenje poštenih voznikov?
Odgovori
+2
2 0
odpisani zasedli vlado
05. 06. 2026 21.47
Splash71 Pomeni kasiranje,inkasanstvo,ilegalna kraja denarja voznikom itd.
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0 0
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