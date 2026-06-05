Slovenija
Avtocestna policija se vrača. Kdaj?
Na avtoceste se vrača avtocestna policija, je napovedal notranji minister Franci Matoz. Pred petimi leti je avtocestno policijo po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova zaradi kadrovske podhranjenosti policije ukinila. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. Kdaj pa bi avtocestno policijo lahko spet dobili?
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