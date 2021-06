'Z voznim parkom nismo kos hitrim voznikom. Potrebujemo najboljša vozila'

Kdaj se bo avtocestna policija pojavila tudi na drugih odsekih slovenskih avtocest? Mitja Palčič predvideva, da bodo do jeseni prihodnjega leta vzpostavljene še ostale štiri enote. Malo kdo pa ve, da na območju ljubljanske obvoznice hitro merijo že nekaj časa. Kot je pojasnil pomočnik direktorja Uprave avtocestne policije, se je s 1. aprilom ustanovila uprava, ki ima dva oddelka - oddelek za operativo in oddelek za upravljanje prometa in meritve hitrosti.

"Ugotavljamo veliko kršitev. Skrbi predvsem to, da ljudje vozijo preko 200 kilometrov na uro." Ta oddelek ima sedež v Dragomlju in dela po celem cestnem križu. "Imeli bomo dobra vozila, izvajali generalno prevencijo in hkrati bomo konkurenčni tem hitrim voznikom, ki jih bomo dejansko tudi lahko ustavili," je povedal Palčič.

Za kakšna vozila pa bo šlo? Kot je povedal gost v oddaji 24UR ZVEČER, iščejo vozila, ki imajo 200, 300, 400 ali 500 konjskih moči. "Razpisi potekajo in upamo, da bomo zbrali najboljše. Delali bomo na tem, da bomo dobili res dobra in varna vozila."Dogaja se tudi to, da nekaterih voznikov ne morejo ujeti oz. imajo pri tem težave, priznava Palčič."Na naših cestah so nekatera zelo zelo dobra športna vozila. Imamo vozni park, kakršnega imamo in zaradi hitrosti, ki jih dosegajo nekateri vozniki, enostavno ne pridemo skozi, zato potrebujemo najboljša vozila, da bomo lahko konkurenčni."

Medtem pa na policijskih postajah primanjkuje kadra. Na razpisu, ki je bil objavljen za 70 ljudi, se jih je prijavilo le 40. Palčič pravi, da se bodoči kadri šolajo na višji policijski šoli, predlagali pa so tudi 150 novozaposlenih v drugem letu in 150 v letu 2023. Prepričan pa je, da bo 41 policistov, ki jih imajo na razpolago, ljubljanski enoti zadostovalo."Za nas je pomembno, da pri voznikih vzpostavimo visoko stopnjo pričakovanja, da bo nekdo vedel, da bo kaznovan, če prekorači hitrost. Avtocesta med Ljubljano in Primorsko je peta najbolj obremenjena AC v celi Evropi. Na tej cesti moramo biti vidni z dobrimi vozili in kaznovati tiste, ki ne upoštevajo omejitev," je sklenil.