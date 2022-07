Pozitivni učinki avtocestne policije: lani skoraj 300 nesreč manj kot 2019

Statistika kaže, da se je, odkar po naših avtocestah vozijo tudi vozila avtocestne policije, število prometnih nesreč zmanjšalo. Če jih je bilo še leta 2019 1.949, jih je bilo lani 281 manj, torej 1.668, letos (do 11. julija) pa so jih policisti zabeležili 723. Leta 2020 je bilo prometnih nesreč sicer 1.286, a upoštevati je treba, da je šlo za koronsko leto, ko je bilo na cestah manj prometa kot v preteklih in današnjih časih.

Kot pojasnjujejo na Policiji, lahko avtocestna policija pri interventnih dogodkih ter prometnih nesrečah na avtocestah in hitrih cestah hitreje posreduje in odpravlja zastoje, prav tako pa tudi lažje preprečuje in odkriva objestno vožnjo in druge kršitve. Samo letos (do 11. julija) so tako policisti avtocestne policije zaznali že 34.706 kršitev cestnoprometnih predpisov, v lanskem letu pa kar 65.977. Za primerjavo; leta 2019 so policisti na avtocestah obravnavali 50.947 kršitev CPP.

Policisti avtocestne policije pa so uspešni tudi pri preiskovanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj, ki jih je v zadnjem obdobju čedalje več. Med take naloge sodi tudi preiskava prometnih nesreč s pobegom. Prisotnost avtocestne policije se je tudi pri omenjenih kaznivih dejanjih izkazala za uspešno, saj je bilo lani prometnih nesreč s pobegom 106, medtem ko jih je bilo leta 2019 148. Lani je policistom uspelo raziskati 53 prometnih nesreč s pobegom (kar je 50-odstotna uspešnost), letos, ko so zabeležili 62 nesreč s pobegom, pa so jih raziskali 43 (kar je skoraj 70 odstotkov).

In čeprav policisti avtocestne policije skrbijo za večjo varnost udeležencev v prometu na avtocestah, kjer je hitrost občutno višja kot na regionalnih oziroma glavnih cestah, pa moramo za lastno varnost poskrbeti tudi sami.

Manuel Pungertnik, vodja AMZS Šole vožnje in inštruktor varne vožnje, namreč opozarja, da imajo avtoceste in hitre ceste, čeprav prometno-varnostna statistika pravi, da so najbolj varne cestne površine, zaradi velikih hitrosti, pomembnosti varnostne razdalje in monotonosti vožnje po dolgih odsekih tudi številne pasti. Pri vožnji po avtocesti in hitri cesti je tako zelo pomembno predvidevanje ravnanja ostalih udeležencev v prometu, hkrati pa je ključno tudi poznavanje pravil varne vožnje po omenjenih cestah.