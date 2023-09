Avtogrami, selfiji in celo poljub: nogometni zvezdniki razveselili navijače

V petek je v Stožicah potekala edinstvena nogometna tekma, pri kateri končni rezultat ni bil pomemben. Mladi in stari, vsi so navijali le za to, da nam bo uspelo zbrati čim več denarja za prizadete v poplavah. So pa vsi ljubitelji nogometa upali, da jim bo ob tej priložnosti uspelo dobiti avtogram katerega od svojih najljubših nogometašev in nekaterim je to tudi uspelo! Naša fotografa Luka Kotnik in Damjan Žibert sta ujela trenutke sreče tistih, ki so se z njimi uspeli fotografirati, jih objeti in celo poljubiti! Utrinke si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji!

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right Na sinočnji tekmi nam je skupaj uspelo zbrati rekorden znesek – več kot 3,5 milijona evrov! Družinam, ki so v zgodovinskih poplavah izgubile dom, bomo s tem omogočili nekoliko lažji začetek novega življenja. PREBERI ŠE Zbrali smo 3.512.031,34 evra! Za žrtve poplav še vedno prispevate s poslanim SMS-sporočilom POMAGAM5 na 1919. icon-expand Zvezde nogometa za žrtve poplav FOTO: POP TV