Ura ličarskega dela po ceniku znaša 83 evrov, zavarovalnica plača zgolj 32

Avtoservis v Stanežičah. Kleparska dela opravljajo že več kot pol stoletja. Do lani so pogodbeno delali še za dve zavarovalnici in pogodbo prekinili, ker za 32 evrov, kot so na uro dobili, ne zmorejo več. "Mi smo imeli 14 let nazaj, leta 2012, višjo urno postavko, kot jo imamo trenutno. Če bi samo upoštevali rast inflacije in nobenih drugih podražitev, bi morala ura danes znašati 49,85 evra," razlaga Jure Plut iz Avtoličarstva Plut. V ta znesek ni vključena podražitev materialov, niti dražja delovna sila.

Ura kleparsko-ličarskega dela po ceniku trenutno znaša 83 evrov. Torej kar 51 evrov več, ko so prejemali od zavarovalnic. Poskusov, da bi zavarovalnice za uro dela odštele več, je bilo veliko. "Zavarovalnica enostavno ne želi priznavati stroškov, ki enostavno niso njim po volji. Zadržujejo ta denar in nas finančno malo onemogočajo. Mi popravljamo avte, kupujemo nadomestne dele, izstavljamo račun, plačanega pa ne dobimo," dodaja Plut.

Dvig postavke poskuša skupaj doseči več kot 150 delavnic. Povezali so se v Slovensko društvo avtostroke in najeli odvetnika, ki je na Hrvaškem dosegel konkreten dvig. S 13 na 40 oziroma 50 evrov. Kar pomeni, da na Hrvaškem zavarovalnice za uro danes odštejejo precej več kot pri nas. "Kar je malo paradoksalno. Vseeno ima Slovenija višji BDP, dlje ste v Evropski uniji, imate večje stroške in višje plače. Seveda bi bilo bolj logično, da bila urna postavka višja v Sloveniji kot na Hrvaškem," meni pravnik Antonio Đureta.

In še drugi paradoks. Iste slovenske zavarovalnice na Hrvaškem brez težav plačujejo več kot v Sloveniji. Pravnik Antonio Đureta se je v imenu društva z zavarovalnicami že sestal: "Oni so "trdi pogajalci", kakor vi temu pravite. So velike in močne organizacije, ki so med seboj tesno povezane in se ne dajo kar tako. Je v enem letu prišlo do tega, da imamo velike težave z zavarovalnicami, ki se borijo nazaj."

Kot pravijo, bi bili zadovoljni, če bi zavarovalnice na uro plačevale približno trikrat več oziroma okrog 100 evrov. Pripravljeni so sprejeti kompromis, ne izključujejo pa, da bodo v skrajnem primeru še ta mesec najavili stavko zoper Generali. Zavarovalnico, ki pisno zanika, da se s pogodbenimi partnerji ne želi usklajevati glede cen. Na vprašanja glede konkretnih številk nam sicer niso odgovorili.