Avtomatizirajte poročanje o evidencah delovnega časa

Pred dobrim mesecem je novela ZEPDSV-A stopila v veljavo. Ena od novosti, ki jih prinaša, je pravica delavca do vpogleda v svoje evidence delovnega časa . Delodajalec je tako dolžan delavca pisno obvestiti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec, in sicer do konca plačilnega dne, ali mu zagotoviti elektronski dostop do evidenc (splet, telefon). Novela tudi omogoča, da delavec enkrat tedensko od delodajalca pridobi pisno seznanitev s svojimi evidencami. Pisna obvestila se lahko pošiljajo tudi na elektronski naslov delavca, kot ga določi delodajalec.

Administrativna nočna mora?!

Vsekakor so informacije o registracijah in evidencah delovnega časa zelo koristne in zaželene. Vprašanje pa je, ali ni tovrstno poročanje za delodajalce dodatno delo, celo neke vrste administrativna nočna mora?!

Kako poenostaviti poročanje o evidencah delovnega časa

