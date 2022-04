Nov laboratorijski sistem v uri na do 800 vzorcih naredi več kot 50 različnih preiskav

V Zdravstvenem domu Ljubljana - Center so dobili novo pridobitev – avtomatiziran laboratorijski sistem za analizo vzorcev krvi, ki je visoko zmogljiv in tehnološko najnaprednejši sistem na primarni ravni v Sloveniji. Najsodobnejša laboratorijska oprema bo omogočala hitro izvajanje preiskav, pacienti bodo tako na diagnostične rezultate čakali občutno manj. Simboličnega odprtja sta se udeležila tudi minister za zdravje Janez Poklukar in podžupan MOL Dejan Crnek.

Večina diagnostike v zdravstvu temelji na laboratorijskih rezultatih, zato so v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana zadovoljni, da so vložili sredstva v novo tehnologijo. Z njo namreč ne bodo pridobili zgolj pacienti, ampak tudi zaposleni, saj jim bo olajšala delo in zagotovila večjo varnost pred okužbami. Njihovo odločitev o investiciji so pozdravili tudi predstavniki ministrstva za zdravje na družbenem omrežju: "V ZD Ljubljana so z lastnimi finančnimi sredstvi v vrednosti 1,5 milijona evrov zgradili tehnološko najnaprednejši laboratorijski sistem na primarni ravni v Sloveniji. Bravo."

Sistem porabi manjše količine vzorca krvi Nov laboratorijski sistem največ prednosti prinaša uporabnikom zdravstvenih storitev, saj zagotavlja kakovosten laboratorijski rezultat v čim krajšem možnem času, so pojasnili predstavniki ZD Ljubljana: "Nujne vzorce lahko zdaj lažje obravnavamo prednostno. Sistem porabi manjše količine vzorca krvi, v večini primerov pa tudi manjše število vzorcev. Sistem lahko v eni uri na 700 do 800 vzorcih naredi več kot 50 različnih preiskav. Vzorci samodejno potujejo do analizatorjev. Na vmesnih modulih roboti avtomatsko odpirajo in zapirajo epruvete, centrifugirajo ter shranjujejo vzorce v hladilni enoti. Ker je manj rokovanja s samimi vzorci, je s tem delo za zaposlene z vidika okužbe tudi bolj varno," so sporočili predstavniki ZD Ljubljana. S štirimi novimi analizatorji, ki so združeni v dvojice in povezani na avtomatiziran laboratorijski sistem s centralnim krmiljenjem, so v ZD Ljubljana prešli v združitev biokemijskih in imunokemijskih preiskav na enovit skupni sistem. "Ker je celoten nov sistem dolg kar 12 metrov, je bil prostor, ki smo ga imeli na voljo do zdaj, zanj premajhen. Zato smo združili dva prostora, kar je zahtevalo prilagoditev vodovodne in električne inštalacije ter klimatizacije," so pojasnili iz ZD Ljubljana in ob tem omenili, da ZD Ljubljana med prenovo laboratorija ni imel na voljo nadomestne lokacije, zato je bilo za nemoten potek dela na starih analizatorjih potrebnega veliko načrtovanja in sodelovanja zaposlenih z gradbenimi ekipami.

icon-expand Današnjega simboličnega odprtja novega laboratorijskega sistema sta se poleg zdravstvenih delavcev in direktorice ZD Ljubljana Tonke Poplas Susič udeležila tudi minister za zdravje Janez Poklukar in podžupan MOL Dejan Crnek. FOTO: Aljoša Kravanja